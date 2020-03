Největší záchranářská mise zbrojaře a průmyslníka Jaroslava Strnada se nepodařila. Ostravská strojírenská společnost Vítkovice Heavy Machinery, do které spolu s pražským podnikatelem Martinem Ulčákem investovali okolo jedné miliardy korun, míří podle všeho opět do úpadku. Jen půl roku poté, co se dostala ze své první insolvence.

V ostravské společnosti, která zaměstnává přibližně 800 lidí, se zastavila výroba. Dodavatelé energií firmě odpojili elektřinu a teplou vodu, zaměstnanci jsou od středečního rána doma s 80 procenty mzdy. Firma podle všeho nemá peníze na výplaty a v podniku se zřejmě bude propouštět. Ve středu to uvedl předseda Základní organizace OS Kovo Těžká mechanika Vítkovice Miroslav Solanský.

"Lidé to nesou hodně špatně. Od vedení firmy máme informace, že momentálně nemají finanční prostředky na to, aby vyplatili mzdy," řekl Solanský. Výplatní termín v podniku má být v pátek.

"Firma hledá nového dodavatele energií. ČEZ nám vypověděl smlouvu," řekl odborový předák. Vedení firmy podle něj připravuje podání insolvenčního návrhu. Solanský řekl, že při případné reorganizaci by se počítalo se snižováním stavu zaměstnanců. Kolika lidí by se propouštění týkalo, zatím není jasné.

Jak uvedla ostravská MF Dnes, zaměstnancům firma od pátku dluží výplaty a hlavně ji kvůli dluhům postupně odpojují od energií. "Již řadu měsíců intenzivně řešíme se společností Vítkovice Heavy Machinery otázku narůstajících dluhů za dodávky energií. Bohužel opakovaně nedošlo ze strany Vítkovice Heavy Machinery k naplnění příslibů řešení, a proto jsme v pátek zahájili proces přerušení dodávek energií," řekl deníku mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.