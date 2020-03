Uplynulý týden byl kvůli propadu akciových trhů velmi drahý nejen pro většinu investorů, ale i nejbohatších lidí světa. Pokračující se šíření nového koronaviru po celém světě prudce stáhlo dolů globální akciové trhy a celkové bohatství 500 nejbohatších lidí světa se snížilo o 444 miliard USD (10,3 bilionu korun), uvedla agentura Bloomberg.

Americký akciový index Dow Jones v tomto týden klesl o více než 12 procent, což byl jeho největší pětidenní propad od finanční krize v roce 2008. Hodnota globálních akcií se snížila o více než šest bilionů dolarů (138,6 bilionu korun).

Od počátku roku až do počátku tohoto týdne přitom hodnota majetku 500 nejbohatších lidí v žebříčku miliardářů agentury Bloomberg rostla. Celkem to bylo o 78 miliard dolarů.

Největší ztráty utrpěli tři nejbohatší lidé světa - majitel Amazonu Jeff Bezos, spoluzakladatel Microsoftu Bill Gates a šéf luxusní skupiny LVMH Bernard Arnault. Hodnota jejich majetku celkem klesla o 30 miliard USD. Čtvrté největší ztráty zaznamenal Elon Musk, který je podle Bloombergu 25. nejbohatším na světě. Ten kvůli propadu akcií jeho automobilky Tesla přišel za týden o devět miliard USD. Od počátku letošního roku je však zatím stále v plusu a hodnota jeho majetku letos stoupla o 8,8 miliardy USD na 36,3 miliardy USD.

Zhruba 80 procent miliardářů z žebříčku je letos ve ztrátě, v čele s těmi, na které má koronavirus největší dopad. Předseda správní rady provozovatele okružních plaveb Carnival Micky Arison tento týden přišel o jednu miliardu USD, protože na jedné z výletních lodí v Japonsku se objevilo onemocnění způsobené novým koronavirem a nejméně pět cestujících zemřelo.

U.S. stocks fell for the seventh straight day and suffered its biggest weekly drop since the 2008 global financial crisis on growing fears the fast-spreading coronavirus could push the economy into recession https://t.co/SMUYPJNemD pic.twitter.com/HCsGMxz2Tf