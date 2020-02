Antivirový gigant Avast ve středu oznámil, že loni znovu zaznamenal silný růst, který táhla hlavně divize antivirů pro počítače. Celkové tržby Avastu přesáhly 873 milionů dolarů (20,3 miliardy korun), meziroční organický růst tak činil více než devět procent.

Skoro dvakrát více rostla divize, jejíž součástí byla donedávna i dceřiná firma Jumpshot. Kvůli té Avast čelil od konce ledna kritice médií i silnému propadu svých akcií. Jumpshot prodával data, která se dala spojit s konkrétními uživateli antiviru. Avast byl následně kritizován za to, že místo ochrany svých uživatelů odhaluje jejich soukromí a koncem ledna proto ziskovou divizi zavřel.

Šéf antivirové společnosti Ondřej Vlček to považuje za správný krok. Byznys Jumpshotu přesto hájí. "Nedělali jsme nic nezákonného," říká v rozhovoru pro HN.

HN: V souvislosti se zveřejněním loňských výsledků jste oznámili, že letos očekáváte slabší růst kolem pěti procent. Může za to zavření divize Jumpshot, která prodávala data?

Jumpshot loni v rámci celé skupiny přinesl asi dvě procenta růstu. Na celkových tržbách se navíc podílel zhruba čtyřmi procenty, takže nás jeho zavření ovlivní. V dalších letech se nám ale díky posilování našeho hlavního antivirového byznysu podle mě podaří růst opět navýšit na vyšší jednotky procent.

HN: Jak vás kauza kolem Jumpshotu zasáhla? Nezačali vám kvůli ní odcházet uživatelé?

Detailně jsme to sledovali a z našich statistik bylo vidět, že v posledním lednovém týdnu, kdy se tato věc nejvíc probírala, došlo ke zvýšenému počtu odinstalací našich bezplatných i placených produktů. Po tom jednom kritickém týdnu se ale situace vrátila do normálu. Reálný dopad na náš byznys je tak zatím velmi omezený.

HN: Stále si stojíte za tím, že na prodeji dat uživatelů nebylo nic špatného?

Celou věc nyní zkoumá český Úřad pro ochranu osobních údajů, který dohlíží na dodržování GDPR. S tímto úřadem spolupracujeme, žádné bližší údaje ale zatím nemám. Každopádně máme za to, že jsme jednali v souladu se zákony.

Jumpshot nikdy nebyl součástí našeho hlavního byznysu. Loni jsme v něm část podílu prodali, což signalizovalo, že výhledově tuto oblast zcela opustíme. Nakonec jsme se ale rozhodli tuto divizi zcela zavřít místo toho, abychom ji někomu celou prodali.

Rozhodně si stojím za tím, že Jumpshot nebyl v souladu s tím, na co se Avast primárně soustřeďuje. Jeho zavření nám proto umožní, abychom se více zaměřili na klíčové oblasti bezpečnosti a ochrany soukromí uživatelů.

HN: Pojďme k vašim loňským číslům, která ještě lednové uzavření Jumpshotu nezasáhlo. Tradičně se vám dařilo výrazně růst. Co byste z výsledků vypíchl?

Zmínil bych růst počtu platících zákazníků. Jejich počet už dosáhl 12,6 milionu. Naše strategie spočívá v zaměření se na specifické trhy. Vypíchnul bych Japonsko, Rusko, Ukrajinu a pak Latinskou Ameriku – Argentinu či Mexiko. Ze zhruba 400 tisíc nových platících zákazníků máme asi polovinu z těchto zemí.

V našem předplatitelském byznysu je pro nás důležitý i ukazatel podílu zákazníků, kteří s námi dlouhodobě zůstávají. Když jsme předloni vstupovali na londýnskou burzu, byl podíl takových lidí 65 procent, dnes se toto číslo posunulo na 67 procent, což je významné.

HN: Jak se vám daří v prodeji zabezpečení pro chytré domácnosti, které jste loni uvedli na americkém trhu?

Přesná čísla nezveřejňujeme. Můžu říct, že prodeje jsou zatím skromné, což nás ale příliš netrápí. Trh s podobnými zařízeními je zatím mladý a obeznámenost lidí s problémem slabého zabezpečení chytrých domácností poměrně nízká. Pro nás jde spíše o investici do budoucnosti, v horizontu tří až pěti let, až se podobné služby více rozšíří.

Nyní se více spoléháme na jiné produkty. Vedle našeho klíčového byznysu to je třeba naše verze softwaru VPN nebo program AntiTrack, které chrání soukromí lidí. Prodeje VPN nám meziročně vzrostly o 30 procent, u AntiTracku byl růst dokonce trojciferný. I proto k těmto dvěma produktům v první půlce roku přidáme další. Zatím nechci prozrazovat detaily, půjde ale o zabezpečení dat v rámci cloudových služeb.

HN: Rostete hlavně díky prodeji antivirů pro počítače. Prodeje zabezpečení pro firmy a mobilních antivirů vám ale soustavně klesají, což potvrdila i čísla za loňský rok. Jak propad těchto byznysů hodláte zastavit?

U prodeje firemních zabezpečí probíhá dlouhodobé přeskupování tohoto byznysu. Získali jsme ho po akvizici AVG a od té doby se snažíme, abychom byli v tomto směru více ziskoví. Nějaký čas to trvá, myslím ale, že máme dobře našlápnuto se relativně rychle dostat do růstu.

U prodeje mobilní bezpečnosti je to složitější. Loňské výsledky v tomto segmentu byly horší, než jsme původně čekali. Velká část služeb, které do mobilů dodáváme, běží skrze operátory. My jsme dodavateli technologií, s koncovými zákazníky ale jednají už operátoři, což nám trochu ztěžuje situaci. Loňský propad je způsobený hlavně tím, že někteří z amerických operátorů do marketingu mobilní bezpečnosti neinvestovali tolik jako v minulosti.

HN: V USA jste v minulosti spoléhali třeba na spolupráci s operátorem Sprint, která ale před několika lety skončila a váš mobilní byznys to stále negativně ovlivňuje. Daří se vám získat nové odběratele mezi jinými operátory ve světě?

Získávání nových zákazníků mezi operátory trvá spoustu času. Většinou se musíme hlásit do tendrů, což trvá roky. Teď jsme v pokročilých fázích vyjednávání s klíčovými operátory z trhů mimo USA. Zatím jsme ale nějakých konečných dohod o spolupráci nedosáhli.