Pražská burza v pondělí zažila nejvýraznější denní propad od referenda k brexitu v červnu 2016. Index PX oslabil o 2,81 procenta na 1058,69 bodu. Dostal se tak na nejnižší hodnotu od konce loňského října. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Podle analytiků jsou důvodem oslabení obavy z šíření koronaviru. Výrazně oslabují i další světové akciové trhy.

Denní poklesy indexu PX se v posledních letech pohybovaly většinou v desetinách procenta. Jen výjimečně index za jeden den oslabil o více než dvě procenta. Současné oslabení je nejvyšší od konce června 2016, kdy index PX v některých dnech ztrácel i více než tři nebo čtyři procenta. Reagoval tehdy na referendum ve Velké Británii, ve kterém Britové rozhodli o vystoupení své země z Evropské unie.

Pražská burza v pondělí následovala další světové trhy, které rovněž oslabovaly nejvýrazněji od poloviny roku 2016. Důvodem byly aktuální informace o skokovém nárůstu počtu obětí a nakažených novým koronavirem i v zemích mimo Čínu, odkud se virus od konce loňského roku šíří. Nárůst ohlásily třeba úřady v Jižní Koreji, Íránu či Itálii.

"Trhy obchází přízrak koronaviru, který se rozšířil už do 30 zemí," uvedla analytička Patria Online Jana Knechtlová. "Trpí hlavně akcie v cestovním ruchu a v odvětví luxusu, nedaří se ani automobilkám a titulům v těžebním průmyslu," doplnila.

Na pražské burze oslabily téměř všechny hlavní emise. Výjimkou byly pouze cenné papíry mediální skupiny CME, které zdražily o 0,19 procenta na 104 korun. Z oslabujících emisí se nejvíce propadla cena akcií softwarové společnosti Avast, o 3,82 procenta na 126 korun. O více než tři procenta zlevnily také akcie Komerční banky, operátora O2 a pojišťovací skupiny VIG.

Česká měna v pondělí oslabila vůči oběma hlavním světovým měnám. Koruna k 17:00 oslabila k euru i dolaru shodně o 20 haléřů na 25,27 Kč/EUR a 23,29 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Zdroj: pse.cz

Americké i evropské akcie prudce klesají

Šíření koronaviru v Itálii vyvolává obavy investorů i na evropských trzích. Ty zahájily týden prudkým poklesem. Hlavní index italských akcií odepisuje skoro pět procent. Panevropský akciový index STOXX 600 asi půl hodiny po zahájení ztrácel 2,9 procenta na 415,60 bodu, zatímco index italských akcií FTSE/MIB na burze v Miláně odepisoval 4,4 procenta na 23 690 bodů. Hlavní index britských akcií FTSE 100 pak vykazoval pokles o 2,8 procenta a pohyboval se v blízkosti 7196 bodů.

Nejvýraznější ztráty mají akcie leteckých společností, například Ryanair, easyJet, Air France a Lufthansa odepisují od sedmi do 11 procent. Jejich oborový index má ztrátu kolem čtyř procent. Více než tříprocentní ztrátu vykazují také akcie firem, které jsou citlivé na změny hospodářského růstu, tedy hlavně výrobci luxusního zboží, automobilky nebo technologické firmy a banky.

Kvůli obavám z pandemie se zvyšuje zájem o zlato, jehož cena se vyšplhala nad 1680 dolarů za troyskou unci a je nejvýše za více než sedm let.

Nervozita zvyšuje zájem o státní dluhopisy vybraných zemí. Investoři po prodeji akcií přesouvají peníze do zlata nebo do německých státních dluhopisů. Výnos bondu se splatností 30 let se dostal do záporu, což znamená, že v negativním pásmu jsou už všechny německé státní dluhopisy napříč výnosovou křivkou. Investoři jsou tedy ochotni tyto papíry kupovat i za předpokladu, že při splatnosti dostanou méně peněz, než kolik za ně při nákupu zaplatili.

Akcie ve Spojených státech zahájily obchodování prudkým poklesem a index Dow Jones v prvních minutách po otevření trhu ztratil více než 800 bodů. Investoři přecházejí k bezpečnějším investicím, než jsou akcie. Děje se tak kvůli prudkému růstu počtu onemocnění novým koronavirem mimo Čínu, který vyvolal obavy, že koronavirus bude mít na globální růst mnohem vážnější dopad, než se doposud čekalo.

Zhruba 15 minut po zahájení obchodování index Dow Jones klesal o 2,8 procenta a pohyboval se kolem 28 193 bodů. Širší index Standard & Poor's 500 ztrácel 2,5 procenta na 3253 bodů a Nasdaq 2,9 procenta na 9296 bodů.

Širší index S&P 500 klesl pod svůj 50denní klouzavý průměr a Dow Jones dokonce pod 100denní klouzavý průměr, což jsou pozorně sledované indikátory hybnosti, napsala agentura Reuters.

Jednou z mála ziskových firem je dnes farmaceutická firma Gilead Sciences, jejíž akcie po zahájení obchodování rostou o zhruba pět procent. Jeden z vyšších představitelů Světové zdravotnické organizace (WHO) prohlásil, že experimentální lék firmy může být nejlepší sázkou k nalezení léku na nový koronavir. Asistent generálního ředitele WHO Bruce Aylward uvedl, že přípravek firmy nazvaný remdesivir by mohl být účinný. Remdesivir byl použit na klinické testy v Číně a podle WHO budou výsledky dostupné do několika týdnů, napsala agentura Bloomberg. Lék před lety vyvinul tým vědců firmy Gilead Sciences v čele s Čechem Tomášem Cihlářem.

Ropa zlevňuje

Ceny ropy v pondělí ztrácely zhruba čtyři procenta. Rostoucí počet případů nákazy novým typem koronaviru v několika zemích mimo Čínu totiž prohlubuje obavy investorů ohledně vývoje globální ekonomiky i poptávky po ropě.

Cena severomořské ropy Brent kolem 13:00 SEČ vykazovala pokles o téměř 4,2 procenta na 56,06 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu ztrácela zhruba čtyři procenta na 51,26 dolaru za barel.

"Ceny ropy zůstanou náchylné k poklesu," uvedl analytik Edward Moya ze společnosti OANDA. "Zatímco některé části Číny vykazují lepší statistiky týkající se koronaviru, finanční trhy zůstanou ve střehu, dokud se situace nezačne zlepšovat v Íránu, Itálii, Jižní Koreji a Japonsku," dodal analytik podle agentury Reuters.