Ceny v průmyslu stouply v lednu meziročně o 2,4 procenta, tempo zrychlilo z prosincových 2,1 procenta. Meziměsíčně ale průmyslové ceny stouply o 1,3 procenta, což bylo nejrychlejší tempo růstu od ledna 2011. Zvýšení se projevilo zejména v cenách energií. Uvedl to v pondělí Český statistický úřad. Průmyslové ceny předznamenávají vývoj cen pro konečné spotřebitele u obchodníků.

Podle analytika Komerční banky Michala Brožky nárůst průmyslových cen překonal všechny odhady. "Někteří výrobci jsou do určité míry schopni částečně přenášet vyšší náklady do cen, ale za lednovým zvýšením průmyslových cen stojí zejména energetika. Nebýt nárůstu cen energií, meziroční růst cen výrobců by nečinil 2,4 procenta, ale pouze 1,0 procenta," uvedl. V dalších měsících počítá s mírným poklesem cen v průmyslu, už v dubnu by meziroční tempo růstu mohlo být zpět pod jedním procentem. Důvodem je silnější koruna a nižší očekávaná cena ropy a kovů.

Proti prosinci se podle údajů ČSÚ zvýšily zejména ceny elektřiny o 6,9 procenta. Z potravinářských výrobků se zvedly především ceny nápojů, a to o 2,6 procenta. Stouply také ceny vody o 5,4 procenta. V meziročním srovnání se zvýšily výrobní ceny elektřiny o 11,2 procenta. Z potravinářských výrobků vzrostly zejména ceny výrobků z masa, které byly v lednu o 15,1 procenta vyšší než před rokem.

Ceny zemědělských výrobců i v lednu pokračovaly v meziročním poklesu. V lednu byly nižší o 2,9 procenta, zatímco v prosinci klesaly o výraznějších 3,7 procenta. Na vývoji se podepsala levnější zelenina o 38,7 procenta a naopak dražší ovoce o 44,3 procenta. V živočišné výrobě se ale projevil růst cen jatečných prasat o 38,8 procenta. Meziměsíčně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 2,3 procenta.

Ceny stavebních prací se v lednu meziročně zvýšily o 4,2 procenta, zatímco v prosinci rostly podle zpřesněných údajů o 4,3 procenta. Proti prosinci byly vyšší o 0,4 procenta. Snížilo se ovšem tempo zvyšování cen stavebních materiálů, které si připsaly jen 0,6 procenta a jejich dynamika tak oproti prosinci klesla na polovinu, vyzdvihl analytik Raiffeisenbank Vít Hradil. "Nebývalý stavební boom, který Česko v poslední době zažívalo, tak zřejmě pomalu ale jistě slábne, což ostatně potvrdily i dnes zveřejněné výsledky konjunkturálního průzkumu, kde právě sentiment ve stavebnictví vykázal citelný pokles. Z historického pohledu se ovšem nadále drží na relativně vysoké úrovni a růst cen se tak zde ani v blízké době zřejmě nezastaví," dodal analytik.

Tržní služby pro podniky podražily v lednu stejně jako v prosinci meziročně o 2,4 procenta. Stouply ceny za služby v zaměstnání o 8,3 procenta, za skladování a podpůrné služby v dopravě o 5,7 procenta nebo ceny za pronájmy a operativní leasing o 4,2 procenta. Podražily i poštovní a kurýrní služby a programování. Meziměsíčně se ceny tržních služeb pro podniky snížily o 0,6 procenta. Proti prosinci zlevnily zejména reklamní služby a průzkum trhu.