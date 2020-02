Japonské automobilce Nissan Motor klesl kvůli slabému odbytu v prvních devíti měsících finančního roku čistý zisk meziročně o 87,6 procenta na 39,3 miliardy jenů (8,2 miliardy Kč). Firma ve čtvrtek také uvedla, že snižuje odhad provozního zisku na letošní rok o 43 procent na 85 miliard jenů. Nissan se stále vzpamatovává ze skandálu kolem svého bývalého ředitele Carlose Ghosna.

Analytici v anketě společnosti Refinitiv odhadovali, že firma vytvoří celoroční provozní zisk 134,5 miliardy jenů.

Druhá největší japonská automobilka také uvedla, že nevyplatí dividendu za druhou polovinu roku. V samotném třetím finančním čtvrtletí, které skončilo v prosinci, Nissan vykázal čistou ztrátu 26,1 miliardy jenů. Celosvětový prodej pak automobilce v období od října do prosince klesl o 11 procent.

Prudký pokles příjmů už firmu přiměl k plánům na snižování pracovních míst, zavírání výrobních závodů a omezování modelové nabídky. Automobilka se tak odklání od linie bývalého ředitele, který důrazně prosazoval snahu zvýšit podíl Nissanu na trhu, uvedla agentura Reuters. Její zdroje také uvádějí, že o práci by mohlo přijít nejméně 4 300 pracovníků mimo výrobu a že firma zavře dvě továrny.

Nepříznivý výhled Nissanu kontrastuje s optimistickými prognózami domácích rivalů Toyota a Honda. Podnik má od loňského září už třetího generálního ředitele a nyní očekává, že za celý finanční rok - tedy do konce března - prodá 5,05 milionu aut. To by byl nejhorší výsledek od roku 2013.

Ghosn býval generálním ředitelem francouzsko-japonské aliance, která sdružuje automobilky Renault, Nissan a Mitsubishi. V Japonsku byl po obvinění z podvodného jednání a korupce ve vyšetřovací vazbě, z které byl ale propuštěn na kauci. Ze země se mu loni v prosinci podařilo uprchnout do Libanonu.

Ghosn tvrdí, že je nevinen a že jeho zadržení v Japonsku bylo výsledkem komplotu. Ten měl podle něj za cíl odstranit ho z vedení Nissanu, protože se snažil o užší integraci této japonské firmy s francouzskou automobilkou Renault.