Vydavatelství Mladá fronta a.s., které u českobudějovického krajského soudu čelí návrhu na insolvenci, na sebe podalo insolvenční návrh. Banka firmě zablokovala účty a vydavatelství se nepodařilo dotáhnout jednání o vstupu významné slovenské investiční skupiny. Vedení společnosti chce vydavatelství reorganizovat. Firma to ve čtvrtek oznámila ČTK.

Návrh na zahájení insolvenčního řízení, který loni v listopadu podala pražská společnost Bazcom, považuje Mladá fronta za šikanózní. Vydavatelství se podle svého generálního ředitele Jana Maška stalo obětí obchodní války podnikatelských skupin. Bazcom později svůj návrh vzal zpět, objevil se ale nový podaný firmou Bizpoint. S pohledávkami se v něm zatím přihlásily společnosti Bizpoint a Bohemia Silver, v součtu po Mladé frontě požadují téměř 16 milionů korun.

"Tento cílený tlak mířící na likvidaci společnosti vyústil v to, že úvěrující banka nám oproti zavedené praxi minulý týden zesplatnila provozní kontokorent, zablokovala bankovní účty a někteří významní klienti v důsledku podaného insolvenčního návrhu váhají se splatností našich faktur," uvedl Mašek.

Jediný akcionář firmy navíc podle Maška zatím nedokázal dodržet závazek, že bude financovat provozní ztrátu, i když se v posledních dvou letech snižovala a letos se měla firma poprvé dostat do mírného zisku. "Představenstvo společnosti Mladá fronta a.s. bohužel nemá v této chvíli ze zákona jinou možnost, než požádat o ochranu před věřiteli a podat insolvenční návrh. Doufáme, že situaci bude možné vyřešit reorganizací, která umožní zachování pracovních míst a provozu společnosti," doplnil Mašek.

Vedení vydavatelství se podle Maška snažilo situaci řešit intenzivním jednáním s akcionářem i se strategickým investorem, významnou slovenskou investiční skupinou, která byla připravena do společnosti vstoupit a kapitálově ji posílit. "Tato jednání probíhala až do včerejšího (středečního) večera, k dohodě však přes veškeré úsilí nedošlo," uvedl Mašek.

Krajský soud v Českých Budějovicích minulý týden ustanovil Mladé frontě předběžnou insolvenční správkyni, zdůvodnil to vážnými pochybnostmi o skutečném stavu vydavatelství. Správkyně Petra Hýsková má do 18. února zjistit dlužníkův majetek a podat soudu písemnou zprávu. "Věříme, že bude zajištěna kontinuita provozu společnosti a nedojde k přerušení vydávání našich titulů. Jsme připraveni poskytnout insolvenční správkyni maximální součinnost a hledat způsoby, jak stávající situaci Mladé fronty a.s. řešit co nejlepším způsobem," dodal Mašek.

Mladá fronta vlastněná podnikatelem Františkem Savovem vydává například ekonomický týdeník Euro a další časopisy, mj. lifestylové magazíny Esence a Hipster. Divize Online provozuje také ekonomický web Finance.cz a dalších 12 specializovaných on-line titulů. Divize Knihy na trh ročně uvede kolem 200 nových titulů.

Podnikatel Savov je v ČR obviněn v kauze rozsáhlých daňových podvodů, žije v Londýně. Loni v prosinci v rozhovoru pro internetovou televizi DVTV řekl, že do Česka by se rád vrátil, ale má obavy, že mu nebude umožněn spravedlivý proces. Česko usiluje o jeho vydání.

Savov v rozhovoru pro DVTV také uvedl, že mu bylo odcizeno 12 firem a za toho, kdo mu usiluje o majetek, označil firmu Czechoslovak Group. Michal Strnad z Czechoslovak Group DVTV sdělil, že se těžko může k tvrzení Savova vyjadřovat.