Americká společnost Airbnb, která zprostředkovává ubytování v soukromí, se za devět měsíců loňského roku propadla do ztráty 322 milionů dolarů (asi 7,3 miliardy korun) ve srovnání se ziskem 200 milionů dolarů ve stejném období předchozího roku. Mohl za to prudký růst nákladů, uvedl list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na zdroje blízké společnosti. Slabé údaje vyvolávají otázky ohledně hodnoty firmy a načasování jejího očekávaného vstupu na burzu.

Podle investorů propad firmy do ztráty může ovlivnit její cenu pro primární nabídku akcií. Po problémových debutech firem Uber Technologies a Lyft jsou investoři stále podezíravější u firem, které hospodaří se ztrátou a nemají jasnou cestu k ziskovosti.

Airbnb je považována za jednu z největších soukromých firem v USA. Když se v roce 2017 naposledy snažila získat peníze od investorů, byla podle údajů Dow Jones VentureSource ohodnocena na 31 miliard dolarů. Podle jednoho ze zdrojů však poslední interní ocenění bylo výrazně nižší.

Firma loni uvedla, že chce vstoupit na burzu v letošním roce a její nabídka by podle WSJ mohla být trhákem letošního roku. Načasování však zřejmě bude nyní ovlivněno koronavirem. Podnikání firmy v Číně nyní proti loňskému roku kleslo o zhruba 80 procent, protože vypuknutí epidemie zastavilo turistické cesty do země. Čína je důležitým růstovým trhem pro Airbnb a firma by tak podle zdroje mohla počkat s plánováním primární nabídky, dokud se situace nestabilizuje. Vstup na burzu se tak uskuteční zřejmě nejdříve ve třetím čtvrtletí.

V samotném loňském třetím čtvrtletí se výnosy zvýšily o téměř 400 milionů dolarů na 1,65 miliardy dolarů. Třetí čtvrtletí je pro Airbnb nejziskovějším obdobím v roce. Čistý zisk ve čtvrtletí klesl na 71 milionů dolarů z předloňských 337 milionů dolarů, ale nebyl dostatečný, aby pokryl ztráty z prvního pololetí.

Náklady firmy zřejmě dále porostou v důsledku nedávného rozhodnutí utrácet více za bezpečnost související s její platformou. Společnost od svého založení v roce 2008 bojuje s krádežemi, prostitucí a další kriminalitou u hostitelů i hostů. Dále firma masivně utrácí za modernizaci technologie a zvyšují se také všeobecné a administrativní výdaje, které zahrnují náklady na provoz centrály firmy či právní a účetní služby.