Obchodní řetězce se stále častěji z příměstských oblastí rozšiřují do center měst. Zákazníky lákají na jednodušší nákup v menších prodejnách, kde nemusí trávit tolik času jako v supermarketech a hypermarketech. Především se však velké řetězce orientací na malé obchody snaží urvat kus trhu, kterému dominují tradiční večerky. Například britské Tesco kromě malých obchodů Tesco Expres provozuje i franšízy Žabka, německé Makro má pod sebou franšízy Můj obchod, do center se přibližuje i německý Lidl. A naposledy se o to být blíž k zákazníkům přihlásil německý Globus. Svůj malý formát obchodu s restaurací Globus Fresh otevřel ve čtvrtek v Praze na Pankráci. Firma tady mimo jiné otestuje novou formu plateb - celý prostor funguje jako jedna platební zóna.