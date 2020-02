Ministerstvo financí nechalo v nové makroekonomické prognóze odhad růstu ekonomiky v letošním roce na dvou procentech. Úřad také ponechal odhad růstu ekonomiky pro loňský rok, a to na 2,5 procenta. Ministerstvo o tom v úterý informovalo v tiskové zprávě. Pro příští rok očekává nově ekonomický růst o 2,2 procenta.

Letos i příští rok by měl být podle MF ekonomický růst tažen výdaji domácností díky růstu mezd a nízké nezaměstnanosti. Spotřebu by mělo podle úřadu podpořit i zvýšení starobních důchodů a dalších sociálních dávek. "Pozitivně by k růstu měly přispívat i spotřeba vládních institucí a investice do fixního kapitálu," uvedl úřad.

Předloni ekonomika stoupla o 2,8 procenta a první údaje o vývoji ekonomiky v loňském roce zveřejní Český statistický úřad v pátek 14. února.

