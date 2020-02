Lubomír Lízal, ekonom a někdejší člen bankovní rady České národní banky, se minulý měsíc stal předsedou představenstva Expobank CZ. Jedna z nejmenších bank na zdejším bankovním trhu má ruské vlastníky a je tradičně zaměřená na firmy. Lízalovým úkolem je, aby Expobank posílila v osobním bankovnictví - službách pro drobné zákazníky, takzvaný retail.

Aby Expobank získala klienty, začala od loňska nabízet nadstandardní úrok na běžném účtu a řadu méně běžných možností k investování. Majitelé účtů mohou snadno kupovat fyzické zlato, stříbro nebo mince prostřednictvím České mincovny nebo investovat do start-upů přes platformu Fundlift. Investovat je také možné do bitcoinu nebo do akcií přes nástroj Portu, vyvinutý investiční skupinou Wood & Co.

Lubomír Lízal (50) Vystudoval programování na Fakultě elektrotechnické ČVUT a v doktorandském programu i ekonomii na Univerzitě Karlově. Předsedou představenstva Expobank CZ je od 2. ledna 2020. Na starosti má především strategický rozvoj banky, obchod, personalistiku a komunikaci. Do banky přišel v květnu 2018, kdy byl jmenován členem dozorčí rady. Předtím byl rektorem Anglo-American University v Praze. V letech 2011 až 2017 byl členem Bankovní rady ČNB. Také se věnoval akademické a vědecké činnosti a pracoval mimo jiné v Ekonomickém institutu Akademie věd ČR nebo v CERGE Univerzity Karlovy. V obou institucích byl ředitelem.

"Vize je, abychom měli rozumnou diverzifikaci. Když například přijde ekonomický útlum a korporátní části byznysu se tolik nedaří, budeme mít retail, který fungovat bude,” říká Lízal v prvním rozhovoru v nové funkci. Strategií podle něj je nabízet klientům přes internet méně obvyklé způsoby investic. "Chceme zkusit především oblasti, kde zatím není plno a kde můžeme být první," říká.