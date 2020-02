Už letos by měly velké technologické společnosti začít v Česku odvádět berním úředníkům sedm procent ze svých příjmů. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) plánuje, že díky digitální dani vybere do rozpočtu každý rok 3,8 miliardy korun. Pokud by však americký prezident Donald Trump zavedl odvetná cla, která by vývoz tuzemských firem snížila o čtvrtinu, přijde státní rozpočet na daních a odvodech zhruba o stejnou sumu peněz.