Irská letecká společnost Ryanair je zpět v zisku, za třetí finanční čtvrtletí vytvořila zisk po zdanění 87,8 milionu eur (2,2 miliardy korun). Největší nízkonákladový letecký dopravce v Evropě v pondělí zároveň oznámil, že kvůli váznoucím dodávkám letadel Boeing 737 Max bude muset o dva roky odložit svůj dlouhodobý cíl přepravovat 200 milionů lidí ročně. Za předloňský třetí kvartál měl Ryanair ztrátu 66,1 milionu eur, teď k lepším výsledkům přispěl obchodně úspěšnější závěr roku.

Ryanair před několika týdny zvýšil výhled zisku na současný finanční rok na 950 milionů až 1,05 miliardy eur z předchozích 800 milionů až 900 milionů eur. Zlepšení připisuje výsledkům z období vánočních a novoročních svátků, které předčily očekávání. Počet cestujících ve čtvrtém kalendářním čtvrtletí, které je třetím finančním čtvrtletím Ryanairu, se zvýšil o šest procent na 36 milionů. Tržby firma zvýšila meziročně o 21 procent na 1,91 miliardy eur (48,2 miliardy korun).

Co se týče plánu zvýšit počet přepravených pasažérů na 200 milionů ročně, Ryanair chtěl tohoto cíle dosáhnout do března 2024. Teď ale počítá s tím, že se plán protáhne nejméně o jeden až dva roky. V tomto finančním roce, který skončí v březnu, počítá Ryanair se 154 miliony přepravených pasažérů.

Ryanair patří k aerolinkám s největším počtem objednaných strojů 737 Max. Boeing by jich měl irské společnosti dodat 210. Ryanair by chtěl 55 z nich mít do léta 2021, což je o rok později, než čekal původní dodávku. V následujících třech letech by Ryanair chtěl mít dalších 50 strojů v každém roce.

Šéf Ryanairu Michael O'Leary nicméně uvedl, že dodávky nových letadel se mohou protáhnou o další dva roky, a podnik by tak 200 milionů pasažérů za rok přepravoval až od finančního roku, který skončí v březnu 2026.

Provoz letadel Boeing 737 Max byl loni v březnu v celém světě přerušen po tragických nehodách těchto strojů v Indonésii a v Etiopii, při kterých zahynulo celkem 346 lidí. V prosinci se Boeing rozhodl pozastavit výrobu těchto letadel a v lednu předpověděl, že regulátoři schválí jejich návrat do vzduchu asi až v polovině letošního roku.

Minulý týden Ryanair varoval, že kvůli zpoždění dodávek deseti strojů Boeing 737 Max by mohl zavřít některé základny a snížit počet pilotů i palubního personálu. Deset letadel 737 Max měl Boeing dodat v červnu, ale Ryanair je bude mít k dispozici nejdříve v září nebo říjnu. V letní špičce mezi červnem a srpnem irské aerolinky dodávky nepřijímají.