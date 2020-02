Ministerstvo financí chce ještě letos začít vybírat od velkých technologických společností takzvanou digitální daň. Ta má státu pomoci přivést do rozpočtu peníze, které tyto firmy daní v jiných zemích. Jaké potíže z toho mohou vzniknout? Daňový expert PricewaterhouseCoopers (PwC) Matěj Čaňo vysvětlí, jaké firmy mají daň odvádět a zda to je systémové řešení, komentátor Hospodářských novin Luděk Vainert se zamyslí nad tím, jaké důsledky může tato daň, zacílená hlavně na americké firmy, vyvolat a Ladislav Minčič z Hospodářské komory ČR popíše, s jakými konkrétními dopady se mohou české podniky vyvážející do USA potýkat.

Fotogalerie Fotogalerie Podcast HN - Digitální daň