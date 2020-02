V letech 1950 až 2000 rostl americký HDP na obyvatele ročně průměrně o 2,3 procenta. V letech 2000 až 2018 nastal pokles zhruba o polovinu. Toto zpomalení, které se projevuje i v jiných bohatých zemích, je často považováno za známku toho, že hospodářská politika selhala a že politici a centrální banky musí ekonomiku povzbudit nebo nějakým způsobem obnovit její ztracenou dynamiku.

Pro profesora Dietricha Vollratha z Houstonské univerzity je ale tento trend důvodem k radosti. Ve své nové knize Fully Grown: Why a Stagnant Economy is a Sign of Success tvrdí, že americký růst zpomalil, protože se naopak tamní ekonomice daří. Na jeho dílo upozornil server The Economist.