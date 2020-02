Seeking Alpha je uznávaný ekonomický blog, který se vyplatí sledovat každému, kdo se zajímá o investice a dění na burzách. Kolem jednoho z přispěvatelů tohoto webu se ovšem v říjnu 2015 zrodil ještě jeden fenomén – volné sdružení kritiků automobilky Tesla pod označením TSLAQ. Název vychází z burzovní značky TSLA, pod níž se obchodují akcie Tesly, Q je symbol pro firmy v bankrotu.

Členové neformálního společenství jsou aktivní hlavně na Twitteru či na programátorské platformě Reddit. Obvykle vystupují pod pseudonymy a snaží se upozorňovat na to, že ceny akcií Tesly jsou nadhodnocené, že její zakladatel Elon Musk je v lepším případě tlučhuba, v horším rovnou podvodník, a že vize a plány, které nabízí, nevyjdou a on zanedlouho zamíří do vězení. Některé jejich postřehy jsou věcné a vtipné, jiné přitažené za vlasy.

Nechcete, aby vám uteklo to nejdůležitější z byznysu? Odebírejte náš newsletter.

Důvod, proč vystupují téměř unisono pod smyšlenými jmény, je agresivita Tesly. Ta coby asi nejshortovanější akciový titul pečlivě sleduje co, kde a kdo o ní píše, a neváhá se tomu tvrdě bránit. Dobře to ilustruje příběh Randeepa Hothiho, který kvůli svému zapálení pro TSLAQ skončil u soudu a následně si radši jakékoli útoky na Muska a spol. rozmyslel.

Tento týden přinesl ovšem pro kritiky Tesly těžkou ránu. Společnost, donedávna proslavená velkými ztrátami, oznámila už druhý ziskový kvartál v řadě. Její akcie v reakci na to vyletěly vzhůru a za poslední půlrok posílily z 200 na 600 dolarů za kus.

Tržní hodnota automobilky, která doufá, že by letos mohla vyrobit půl milionu vozů, se tak přehoupla přes 100 miliard dolarů. Větší cenu už má jen Toyota, zatímco Volkswagen, GM i Ford zůstávají pozadu. A nic na tom nemění fakt, že každý z nich vyrobí za měsíc víc aut než Tesla za rok.

Pro Elona Muska je dění v posledních týdnech velkým zadostiučiněním. Díky silnému růstu ceny akcií Tesly nejenže roste jeho jmění, ale zároveň mohutně chudnou ti, kteří sázeli na jeho neúspěch. Za loňský rok přišli o necelé tři miliardy dolarů, letos už je to více než pět miliard dolarů. To zabolí.

Výběr týdne

Šmejc v laboratořích

Po spotřebitelských úvěrech, plynárenství a kurzových sázkách vstupuje jeden z nejbohatších Čechů Jiří Šmejc do dalšího oboru. Pozornost jeho investiční skupiny Emma Capital přitáhl byznys s umělým oplodňováním, v němž české kliniky patří k evropské špičce.

Musíme to dát

Andrej Kiska už rozhodně není nováčkem slovenské politiky. Po pěti letech v prezidentském paláci si nyní pomýšlí na post premiéra. Před blížícími se parlamentními volbami, do nichž jde se svým hnutím Spolu, poskytl Hospodářským novinám obsáhlý rozhovor, kde vysvětluje, proč je třeba porazit fašistické kotlebovce, co nastane, když znovu zvítězí Robert Fico, a proč se nespojil s další opoziční stranou.

Avast prodával a tvrdě doplatil

Americké odborné servery upozornily, že český výrobce antivirů Avast prodává podrobná data o chování stamilionů svých uživatelů prostřednictvím dceřiné společnosti Jumpshot. Avast už sice oznámil, že nenápadnou firmičku ze svého portfolia zavře, což se dotkne stovek pracovních míst, na burze nicméně skandál natropil pořádnou neplechu a tržní hodnota Avastu se propadla o několik desítek miliard korun.

Apple i Microsoft jedou

Tesla není zdaleka jediným titulem na světových burzách, který svým investorům udělal radost. Mimořádně pozitivní výsledky oznámil také Apple, který výrazně překonal očekávání s prodeji iPhonů a příslušenství. Navíc v dodávkách telefonů Apple po letech překonal svého rivala Samsung. Dařilo se ovšem také Microsoftu.