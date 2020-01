Americká automobilka General Motors investuje 2,2 miliardy dolarů (50,44 miliardy korun) do málo využitého závodu v Detroitu, kde plánuje vyrábět elektrická a samořídící auta. Vznikne zde 2200 pracovních míst. Největší americký výrobce vozů to v pondělí oznámil na svém webu. GM také investuje 800 milionů dolarů do podpory svých dodavatelů a dalších projektů spojených s elektrickými nákladními vozy.

První elektrický pickup začne GM v závodě Detroit-Hamtramck vyrábět ke konci roku 2021, následovat ho má elektrický samořídící mikrobus Cruise Origin. Společnost chce také oživit značku Hummer - pojmenuje tak jeden z vozů. Bude to první závod automobilky, který se bude soustředit výhradně na výrobu elektrických vozů.

V roce 2018 GM oznámila, že závod Detroit-Hamtramck a s ním tři další v USA zavře. Prvně jmenovaný ale automobilka loni slíbila znovu otevřít, když na podzim vlekle vyjednávala s odborovým svazem United Auto Workers (UAW). Zhruba 48 000 zaměstnanců GM loni téměř měsíc a půl stávkovalo; protest ukončili po podepsaní nové kolektivní smlouvy.

Nyní tam v jednosměnném provozu pracuje jen asi 900 lidí. Vyrábí se zde sedany Cadillac CT6 a Chevrolet Impala. Továrna se uzavře v únoru, modernizace bude trvat několik měsíců.

"Prostřednictvím této investice udělá GM velký krok vpřed k naplnění naší vize zcela elektrické budoucnosti," uvedl v prohlášení prezident společnosti Mark Reuss. Šéfka GM Mary Barraová už dříve slíbila, že automobilka do roku 2023 bude po celém světě prodávat 20 modelů na bateriový pohon.

Spolu s jihokorejskou společností LG Chem plánuje GM postavit jeden z největších závodů na baterie pro elektrická auta na světě. Firmy na konci minulého roku vytvořily společný podnik na výrobu bateriových článků, který plánuje investovat 2,3 miliardy dolarů do nového závodu na baterie v Ohiu a do jejich vývoje.