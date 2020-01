Společnosti Alza.cz loni podle předběžných výsledků meziročně vzrostl obrat o 17,6 procenta na 29,3 miliardy korun bez DPH. Internetový prodejce vyřídil 12,3 milionu objednávek, meziročně téměř o pětinu víc. Prodal přes 37 milionů kusů zboží, což je meziroční nárůst o 26 procent. Letos chce Alza investovat do služeb. Rozšíří doručení AlzaExpres do dalších měst, přibudou AlzaBoxy. Zástupci firmy to v pondělí řekli novinářům na tiskové konferenci.

V České republice v meziročním srovnání Alza vykázala růst o 15,5 procenta, na Slovensku o 15,4 procenta, v Maďarsku o 69 procent. Z hlediska obratu byl nejprodávanějším výrobkem mobilní telefon iPhone 8, na kusy se prodalo nejvíc dárkových poukazů Alza na 500 korun (20 eur, 5000 maďarských forintů).

Nejvíce lidé na Alze nakupovali 16. prosince, kdy denní obrat dosáhl 263 milionů korun. Nejvyšší denní návštěvnost byla na tzv. Black Friday 29. listopadu, a to přes 1,5 milionu lidí. Za celý rok Alza zaznamenala přes čtyři miliony unikátních zákazníků, více než polovina lidí navštívila webové stránky z mobilu. Do poboček přišlo 7,5 milionu lidí. Nákupy zákazníci v 56 procentech zaplatili kartou, hojně využívali také mobilních platebních metod ApplePay a GooglePay.

V Praze u Anděla firma loni otevřela první showroom zaměřený na mobily, v Třinci uvedla do provozu nové telefonní centrum. Síť AlzaBoxů rozšířila na 200. V regionálních městech spustila přepravní službu AlzaExpres, v Praze začali zboží rozvážet cyklokurýři, byla zahájena spolupráce s přepravní službou Liftago. Společnost také spustila prodej produktů pro zvířata.

Vedle rozšiřování služeb chce Alza letos investovat do rozvoje interních systémů, chystá nábor mimo jiné specialistů informačních technologií. Rozvíjet chce také privátní značky. Poohlíží se po vstupu na další trhy. Uvažuje o Polsku, Rumunsku nebo Rakousku.

Alza vznikla v roce 1994. V současné době ji vlastní skupina investorů, kteří ji ovládají přes holdingovou společnost L.S. Investments Limited.

Podle Asociace pro elektronickou komerci Češi loni nakoupili v internetových obchodech zboží za rekordních 155 miliard korun. Je to o 15 procent více než v roce 2018. Vedle Alzy patří k největším tuzemským internetovým obchodům Mall.cz, Notino.cz či CZC.cz.