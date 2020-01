Společnost Linet vyvezla loni do Spojených států zboží za zhruba půl miliardy korun. Její zdravotnická lůžka se objevila třeba v populárním americkém seriálu House of Cards. Zakladatel a hlavní akcionář Linetu Zbyněk Frolík říká, že slánská firma by o svou pozici na americkém trhu mohla velmi rychle přijít.

Frolíka v současnosti znepokojuje především sedmiprocentní digitální daň, kterou chce ministerstvo financí zavést v polovině letošního roku. Daň by dopadla především na americké technologické společnosti, jako je Google nebo Facebook.

Prezident USA Donald Trump by v takovém případě mohl na český export zavést cla.

"Kdyby zavedl cla třeba 50 procent, znamená to, že v USA v podstatě skončíme. Odepíšeme 1,5 miliardy investic, které jsme tam udělali do rozvoje obchodní sítě nebo technických servisních středisek. Naše výrobky by byly neprodejné," říká Frolík v rozhovoru pro HN.