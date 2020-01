Americký provozovatel streamovacích služeb Netflix ve čtvrtém čtvrtletí zvýšil čistý zisk meziročně o 338 procent na 587 milionů dolarů (13,3 miliardy korun). Výrazně se zvýšil i počet uživatelů v celém světě. K nárůstu přispěl zájem diváků o filmy či seriály, jako třeba Ir (the Irishman), Zaklínač (The Witcher) či Koruna (The Crown).

"Během posledních třech měsíců minulého roku jsme mimo USA překročili hranici 100 milionů předplatitelů. Streamování pořadů přes internet je celosvětový fenomén. Tvrdě pracujeme na tom, abychom v rozvoji firmy pokračovali," uvedla firma v dopise akcionářům.

V celém světě Netflix ve čtvrtletí získal 8,76 milionu předplatitelů, zatímco odhad byl 7,63 milionu. V tomto čtvrtletí firma očekává nárůst o sedm milionů platících klientů, což zaostává za odhady. Analytici čekali v průměru 8,82 milionu nových klientů.

Americké společnosti se dařilo i podle čísel o vývoji tržeb a zisku. Tržby dosáhly 5,47 miliardy dolarů, což byl v porovnání se stejným obdobím předchozího roku nárůstu o 31 procent. Čistý zisk činil 587 milionů dolarů, rok před tím bylo jen 134 milionů. Ke zhruba čtyřnásobnému nárůstu však významně přispěl daňový odpočet.

Naopak na hlavním trhu, tedy ve Spojených státech, růst zklamal. Za tři měsíce v USA přibylo pouze 420 tisíc uživatelů, analytici v anketě společnosti Refinitiv přitom odhadovali nárůst o 659 600 uživatelů. Ve stejném období před rokem to přitom bylo 1,5 milionu. Jako důvody zpomalení firma uvedla loňské zvýšení cen předplatného a také nástup konkurentů. V listopadu své internetové televize spustily mediální koncern Disney a technologický gigant Apple. Akcie firmy proto na výsledky zareagovaly poklesem a po uzavření burz si odepsaly asi 1,6 procenta, později ale ztráty smazaly a začaly růst. Dostaly se tak nad 344 dolarů za kus.

Právě příchod nových konkurentů je něco, čeho by se měli investoři podle analytiků obávat. Kromě firem Disney a Apple bude mít Netflix na americkém trhu brzy za konkurenty také služby spuštěné společnostmi NBC Universal a Warner Media, které jsou součástí mediálních a telekomunikačních holdingů Comcast, resp. AT&T.

A například Disney, který může těžit z vlastní bohaté nabídky filmů a seriálů, se chystá v nejbližších měsících expandovat i do dalších částí světa.

Dalším faktorem, který může investory znepokojovat, je rozdíl mezi tím, kolik Netflixu přiteče na účty a částkou, kterou utratí, ať už za výrobu vlastních filmů a seriálů či expanzi na zahraniční trhy. Takzvané cash-flow bylo za celý loňský rok záporné - mínus 3,3 miliardy dolarů. A pro letošek vedení firmy očekává číslo mínus 2,5 miliardy. Navíc narůstá dluh, ten se vyšplhal už na 26 miliard USD. Ke konci roku 2018 to byla částka zhruba o šest miliard nižší.

Netflix také nakupuje práva na vysílání pořadů od jiných firem. Tento týden oznámil nákup práv na jednadvacet snímků od mezinárodně známého japonského animačního studia Ghibli.

Netflix, který si loni dal stranou 19 miliard dolarů na tvorbu obsahu, také ztrácí kvůli konkurenci některé populární pořady. Například seriál Přátelé z 90. let se přesune na novou streamovací platformu HBO Max, jejímž vlastníkem je AT&T. Analytici společnosti Wedbush uvádějí, že pořady původem od konkurenčních firem Comcast, Disney, Fox a Warner Brothers se loni na odsledovaných hodinách na Netflixu podílely z více než poloviny. Netflix se tak aktuálně snaží přidávat i neanglicky mluvené pořady, aby podpořil zájem o své služby v zahraničí.