"Mnoho lidí je toho názoru, že klimatická změna - a transformace, kterou přináší do politiky, byznysu, technologií a lidského chování - je největší zlom současné doby. A přitom zde není jediné médium, které by se stalo symbolem této revoluce." Těmito slovy otevírá svůj komentář šéfredaktor významného byznysového serveru Bloomberg John Micklethwait. Zkušený novinář, který téměř deset let vedl i redakci týdeníku The Economist, tímto způsobem oznamuje vznik nové platformy Bloomberg Green, která se má zabývat tématy spojenými s klimatickými změnami, a to ve světovém měřítku.

"Byl jsem zaražen tím, jaké množství mediálních příspěvků tohoto globálního problému bylo jen na národní úrovni," diví se Micklethwait a dodává, že Bloomberg Green bude sloužit jako "nepostradatelný průvodce pro každého, kdo chce pochopit tento obrovský přechod - pro investory, politiky, šéfy firem či vědce, ale i pro chytré čtenáře ze všech koutů světa".