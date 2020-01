Za účasti významných představitelů ekonomiky a politiky z celého světa v pondělí ve švýcarském horském letovisku Davos začalo 50. zasedání Světového ekonomického fóra (WEF). V popředí diskusí bude zejména problematika změn klimatu, kvůli níž do alpského střediska míří také stovky ekologických aktivistů. Ti po světových lídrech požadují, aby přijali opatření ke zmírnění dopadů globálního oteplování, a volají také po klimatické spravedlnosti.

Jednou z nejsledovanějších účastnic letošního setkání je sedmnáctiletá švédská aktivistka za ochranu životního prostředí Greta Thunbergová. Ta se už ráno zúčastnila panelové diskuse, v níž prohlásila, že státy i přes opakované sliby světových lídrů zatím pro ochranu klimatu nic neudělaly. Vyzvala také ekonomické a politické vůdce, aby naslouchali mladým lidem.

Velkou pozornost médií přitahuje i přítomnost amerického prezidenta Donalda Trumpa, který přiletěl ráno. Trump krátce po nástupu do funkce oznámil záměr odstoupit od pařížské klimatické dohody z roku 2015 s tím, že přísnější klimatická politika by měla nepříznivé dopady na americké podniky.

Trump několikrát v minulosti Thunbergovou veřejně kritizoval a zatím není jasné, zda se s ní na fóru setká. Ve svém příspěvku na twitteru před příletem do Davosu však americký prezident ochranu klimatu nezmínil. Uvedl jen, že z Davosu přiveze do USA stovky miliard dolarů.

Trump: Za mé vlády nastal rozmach USA

Na úvod letošního zasedání ekonomického fóra Trump hovořil o nevídaném hospodářském rozmachu Spojených států, který nastal za jeho vlády. Řekl také, že obchodní dohody, které Spojené státy uzavřely s Čínou, Mexikem a Kanadou jsou vzorem pro 21. století.

"Jsme uprostřed ekonomického rozkvětu, jaký Spojené státy ještě nezažily," prohlásil Trump a dodal, že Spojené státy zažívají hospodářský růst a rozkvět. "Amerika opět vítězí," dodal.

Dalšímu rozvoji podle amerického prezidenta pomůže obchodní dohoda s Čínou, jejíž první fáze byla podepsána s Pekingem před týdnem, a také nová severoamerická dohoda o volném obchodu mezi USA, Kanadou a Mexikem (USMCA). Ta nahradí Severoamerickou dohodu o volném obchodu (NAFTA) z roku 1994.

Prezident hovořil také o tom, že před jeho nástupem do Bílého domu analytici očekávali hospodářskou stagnaci či pokles, což se nepotvrdilo. Jako úspěchy své vlády prezident zmínil tvorbu sedmi milionů pracovních míst, snížení nezaměstnanosti na méně než 3,5 procenta a rázné snížení daní. "Americký sen je zpět a užitek z něj má hlavně střední třída," uvedl prezident.

Trump upozornil, že se zlepšila ekonomická situace napříč společností, včetně menšin. Do Spojených států se také ze zahraničí vracejí továrny, firmy pak zpět do USA znovu stěhují svá sídla.

Prezident rovněž řekl, že jeho vláda v USA pracuje na rekonstrukci právního státu a obnově svobod, které byly v minulosti omezeny. Prohlásil také, že Spojené státy se připojují k ekologické iniciativě WEF vysadit jeden bilion stromů.

Diskusí se letos zúčastní i Micah White, jeden ze zakladatelů hnutí Occupy Wall Street (Okupujte Wall Street), které protestuje především proti společenské a ekonomické nerovnosti. White už před několika týdny na facebooku napsal, že účast na fóru pořádaném příslovečným jedním procentem nejbohatších lidí mu zřejmě navždy zničí pověst. Svou účast však obhajoval tím, že zatímco dřív se zasazoval především o ekonomickou rovnost a střetával se s představiteli na politické rovině, dnes tváří v tvář změnám klimatu vede existenciální boj, který vyžaduje přímou konfrontaci se světovými lídry.

Kromě ochrany klimatu budou předmětem debat na ekonomickém fóru i "klasická" témata, jako je budoucí vývoj ekonomiky či geopolitické otázky. Do Davosu přijela například i správkyně Hongkongu Carrie Lamová, která bude chtít lídry přesvědčit, že i přes několikaměsíční protivládní protesty není postavení poloautonomní čínské provincie jako jednoho z nejvýznamnějších světových finančních center ohroženo. Na fóru bude přítomen i šéf venezuelské opozice Juan Guaidó, který chce získat podporu světových vůdců při snaze o svržení režimu autoritářského prezidenta Nicoláse Madura.

Setkání se na rozdíl od loňského roku nezúčastní český premiér Andrej Babiš.

Už v neděli ráno se vydalo na třídenní protestní pochod za ochranu klimatu a proti sociální nerovnosti do Davosu několik set lidí, kteří se sešli ve 40 kilometrů vzdáleném městě Landquart. Mnozí měli transparenty s hesly, která se v poslední době objevovala při klimatických protestech po celém světě. Někteří účastníci také vyrazili v kostýmu koaly, čímž chtěli upozornit na rozsáhlé požáry v Austrálii, jejichž ničivý průběh letos někteří přičítají právě oteplování klimatu. Průvod by měl do Davosu dorazit v pondělí odpoledne.