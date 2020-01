V Midasově žebříčku, prestižním seznamu nejúspěšnějších startupových investorů Evropy podle amerického magazínu Forbes, má Česko poměrně silnou stopu. Jedničkou je Jan Hammer, rodák ze Svitav, který je partnerem investičního fondu Index Ventures, do jehož portfolia patří firmy jako BlaBlaCar, Revolut, Skype nebo Dropbox.

Šestnáctkou je pak Reshma Sohoniová, zakladatelka a řídící partnerka londýnského fondu Seedcamp, který je v Česku aktivní: peníze od něj dostaly start-upy Rossum AI, Da Vinci Travel System nebo LIV, jedna výrazná transakce s pražským domicilem je navíc na spadnutí. Sohoniová je také spolupracovnicí asi nejznámějších českých startupových investorů z Credo Ventures.

Sohoniová se primárně orientuje na evropské projekty. A ty podle ní mají před sebou skvělou budoucnost, postupně se totiž vymaňují ze stínu větších a historicky lépe financovaných start-upů z USA. Pomohlo jim splasknutí bubliny kolem zaoceánských startupových hitů jako Uber, Lyft nebo WeWork, jimž v loňském roce po vstupu na burzu nebo po provalení finančních skandálů dramaticky klesla tržní hodnota.

"Evropa z toho začíná profitovat. Poslední rok je znát velký příliv kapitálu. Příběhy jako Uber nebo WeWork ukazují na dost bídnou finanční disciplínu a vůbec špatné řízení společností. Evropa má v tomto směru lepší pověst než USA, takže se stala rázem atraktivním místem pro investice," říká Reshma Sohoniová v rozhovoru pro nové číslo magazínu Speciál HN.

Investorka, která se narodila v Indii a později se s rodiči přestěhovala do USA, je jednou z nejvlivnějších žen evropské technologické scény, což dobře ilustruje právě její pozice v Midasově přehledu. Z žen investorek je výš pouze Sonali De Ryckerová z fondu Accel.

Seedcamp, který Sohoniová založila v roce 2007 s kolegou Carlosem Espinalem, se zaměřuje na investice do firem v hodně raných fázích rozvoje.

Prokázali už ale, že mají správný čich: na počátku podpořili dnes mnohamiliardové start-upy Revolut, TransferWise nebo UiPath, další firmy z jejich portfolia zase skončily v náručí obrů jako Airbnb, Facebook či Stripe.

Sohoniová, která vystudovala byznys na elitní americké Pensylvánské univerzitě a titul MBA získala na francouzském institutu INSEAD, vidí hlavní rozdíl mezi Evropou a Amerikou v tom, že na starém kontinentě bývá růst mladých firem opatrnější:

"Ano, evropské start-upy nerostou obvykle tak rychle jako ty americké, ale teď jsme několikrát viděli, že to nemusí nic znamenat. Jejich růst je stabilnější a efektivnější. Navíc i Evropa se učí být pružnější a rychlejší, takže i místní scéna už dokáže růst zajímavým tempem, zároveň je to bezpečnější než v USA. Vezměte si společnosti jako UiPath nebo Revolut, do kterých jsme investovali i my v Seedcampu. Ty přece rostou velmi rychle, mají hodnotu v miliardách dolarů, ale není to takový kvapík, jako to bývá v USA."