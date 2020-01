Tomáš Holub, který je už rok v nejužším vedení České národní banky (ČNB), nevidí bezprostřední důvody, proč by měl růst českého hospodářství v blízké budoucnosti skončit. Varuje ale, že by si Česko mohlo nástup recese přivodit samo, pokud mezi lidmi převládne pesimismus a spotřebitelé přibrzdí utrácení.

"Rok 2020 pro domácnosti nebude úžasný, ale nebude špatný. Pro běžného občana to bude nadále velmi solidní rok," říká Holub v rozhovoru, který HN přinesou v úterním vydání. "Určitě nebude důvod k panice. To ale neznamená, že nezapůsobí sentiment, spotřebitelská nálada - měkká psychologická věc. Doufejme, že se lidé nezaleknou a ekonomika nezpomalí víc, než by bylo nutné."