V prosinci loňského roku vyvolala vášnivou debatu mezi zastánci a odpůrci eura analýza centrální banky, která konstatovala, že Česko není na takové ekonomické úrovni, aby v brzké době přijalo euro. No, co k tomu dodat. Zcela objektivně je Česko asi v nejlepší kondici ohledně toho, kdy by si mohlo troufnout o vstup do eurozóny požádat.

Sám guvernér Rusnok v polovině roku 2017 prohlásil, že Česko je připraveno na přijetí eura i vstup do eurozóny. V loňské zprávě ale centrální banka vypíchla především riziková hlediska a ve shrnující grafice bylo z 11 bodů sedm negativních. Podle analýzy ČNB jsou překážky pro brzké přijetí eura nedokončený proces dlouhodobého přibližování se úrovně České republiky k vyspělým zemím eurozóny, nesladěnost finančních cyklů ČR a eurozóny a otázka dlouhodobé udržitelnosti českých veřejných financí kvůli stárnutí populace a růstu mandatorních výdajů.

Nechcete, aby vám uteklo to nejdůležitější z byznysu? Odebírejte náš newsletter.