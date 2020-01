Realitní skupina CPI Property Group českého miliardáře Radovana Vítka vydala v Londýně další takzvané zelené dluhopisy za 350 milionů liber (zhruba 10,3 miliardy korun). Uvedl to v úterý server Seznam Zprávy. CPI Property Group už podle informací serveru E15.cz z loňského října dříve prodala zelené dluhopisy za téměř 20 miliard korun. Zelené dluhopisy se využívají k financování ekologicky šetrných projektů a proti standardním obligacím mají nižší výnos.

Aktuální emisí dluhopisů v librách si podle serveru Seznam Zprávy bere CPI Property Group půjčku na osm let s ročním úrokem pod dvěma procenty. "Dnes sázíme hlavně na laciné peníze, je to obrovská příležitost. Získat levně peníze a dobře je investovat do nemovitostí s vysokým výnosem - to je nejlepší způsob byznysu v současné době," řekl serveru loni v prosinci generální ředitel CPI Martin Němeček.

Dřívější emisí zelených dluhopisů za 20 miliard chtěla skupina podle E15.cz získat peníze na nákupy ekologicky šetrných komerčních prostor, a to zejména v Polsku. "Zelené bondy jsou pro investory stále důležitější, a pokud se chceme ve stejném měřítku financovat na světových trzích i v budoucnu, jsou jejich emise takřka nutností," řekl tehdy serveru Němeček.

CPI Property Group má sídlo v Lucembursku a její akcie jsou obchodované na frankfurtské burze. Vlastní nemovitosti v Česku, Maďarsku, Polsku, na Slovensku a v Chorvatsku a v menším rozsahu také ve Švýcarsku, Francii, Rumunsku, Rusku a Británii. Vítek vlastní v CPI Property Group většinový podíl 87,8 procenta. Podle časopisu Forbes je jedním z osmi českých dolarových miliardářů.