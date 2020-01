Bývalý generální ředitel a předseda představenstva Českých drah Miroslav Kupec přestoupil k největšímu soukromému železničnímu dopravci RegioJet. Od úterka je jeho technickým ředitelem. Napsal to server Zdopravy.cz, kterému to potvrdil mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj i majitel firmy Radim Jančura. Kupce odvolala dozorčí rada z čela Českých drah loni v červnu.

Podle Ondrůje chystá RegioJet další expanzi, která zvýší provozní aktivity a množství vozidel. "V souvislosti s tímto rozvojem našich aktivit jsme rozšířili vrcholový manažerský tým holdingu RegioJet o zkušeného odborníka - Miroslava Kupce, který dnes (v úterý - pozn. red.) nastoupil na klíčovou pozici technického ředitele celého holdingu vlakové dopravy RegioJet," uvedl mluvčí. Kupec bude mít podle něj na starosti dálkovou dopravu i působení RegioJetu na Slovensku a v Ústeckém kraji.

Jančura ocenil Kupcovy zkušenosti se železniční technikou, Kupec ještě před nástupem do vedení drah vedl akciovou společnost Dílny pro opravy vozidel (DPOV), která patří do Skupiny ČD. "Chceme stavět vlastní depo a výrazně posílit údržbu, to bude jeho úkol. Nechceme spoléhat na cizí kapacity," cituje server Jančuru.

Kupec skončil v čele Českých drah nedobrovolně, dozorčí rada odvolání zdůvodnila ztrátou důvěry, k čemuž vedly informace bezpečnostních složek. Kupec jakékoli obvinění z protiprávního jednání odmítl.

Před nástupem do čela Českých drah v září 2018 zodpovídal Kupec v představenstvu státního dopravce za úsek techniky, servisu a majetku. Absolvent strojní fakulty ČVUT byl v minulosti také šéfem ČKD Slaný a byl manažerem ve firmách Škoda Machine Tool a ČKD Vagonka. Před zvolením do představenstva Českých drah pracoval jako vrchní přednosta pražského depa.

RegioJet provozuje nedotované dálkové vlaky na trase z Prahy na Ostravsko a na východní Slovensko a také na trase z Prahy do Brna a dále do Bratislavy a do Vídně. Od poloviny prosince jezdí na státem objednávané rychlíkové lince z Brna do Bohumína. Regionální dopravu zajišťuje RegioJet na Slovensku mezi Bratislavou a Komárnem a nově také v části Ústeckého kraje. Pro nové spoje postupně nakupuje další lokomotivy a vagony.