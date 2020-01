Finanční skupina Partners připravuje založení penzijní společnosti, která nabídne účastnické fondy doplňkového penzijního spoření. V rámci budování finanční skupiny zvažuje od roku 2023 i vlastní banku pro klienty Partners. Novinářům to v pondělí řekl ředitel Partners Petr Borkovec.

"Žádost o licenci na penzijní společnost jsme podali v prosinci 2019. Koncem roku 2020 začne pilotní provoz s vybranou skupinou poradců. Začátkem roku 2021 plánujeme oficiální start penzijní společnosti," uvedl Borkovec.

Partners chce založit tři účastnické fondy. "Půjde o povinný konzervativní fond, který je daný zákonem a další dva fondy, tak aby bylo co nabídnout jak klientům s averzí k riziku, tak pro ty, co se rizika nebojí," upozornil šéf projektu Martin Švec. V investování do fondů hodlá využít světových správců, jejichž nabídka je v Česku u penzijních společností podle něj do značné míry omezena. Celková investice se pohybuje kolem 150 milionů Kč.

Penzijní společnost vznikne jako doplněk k nově vzniklé životní pojišťovně Simplea. Ta začala fungovat v létě 2019 a za půl roku ostrého provozu si u ní sjednalo pojištění 17 tisíc klientů v objemu 157 milionů korun. Z více než dvou třetin šlo o nové klienty Partners.

Plán založení banky by se měl uskutečnit v následujících letech. "Naším dlouhodobým cílem je pro klienty zajistit úplně všechno v jejich osobních financích. V bance spatřujeme cestu, jak tohoto dosáhnout, protože ta by byla maximálně technologická, postavená na datech. Pro klienty by to byla cesta, jak mít pod plnou kontrolou své peníze, včetně přítoků, odtoků a všech finančních smluv jako celku," podotkl Švec.

Účastnických fondů je v Česku registrováno 28, a to od osmi penzijních společností. V těchto fondech doplňkového penzijního spoření, které penzijní připojištění od roku 2013 nahradilo, spořilo na konci třetího čtvrtletí 2019 podle ministerstva financí 1,087 milionu lidí.

Bank je v Česku téměř 50. Jejich počet narostl před zhruba deseti lety, kdy na trh vstoupila Air Bank, Equa Bank nebo již neexistující Zuno Bank. Tyto banky lákaly klienty především na vedení účtu zdarma, transparentnost a výhodné úročení spořicích účtů. Nabídce těchto služeb se postupně začaly přizpůsobovat i ostatní peněžní ústavy.

Společnost Partners Financial Services patří do Partners finanční skupiny, jejíž obrat překročil v roce 2018 jednu a půl miliardy korun. Partners jsou od roku 2009 největší finančně poradenskou společností v Česku. Nyní má téměř 600 tisíc klientů, 90 poboček a 1700 poradců. Do finanční skupiny patří také projekty Partners investiční společnost, nemovitostní fond Trigea, Partners bankovní služby, Partners Akademie a Partners media, která provozuje weby Peníze.cz, Finmag.cz a Heroine.cz.