Elektronická evidence tržeb se letos v květnu rozšíří o další podnikatele. Nejmenší živnostníci s tržbami do 600 tisíc korun ročně sice nebudou muset tržby evidovat elektronicky a zvyšovat si tak náklady na zakoupení pokladen a tiskáren a platit za připojení na internet, přibude jim však byrokracie. Jak se s tím vyrovnají? O tom bude mluvit kadeřnice Jitka Drahá. Věroslav Sobotka, manažer pro legislativu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, shrne, jaké profese se nově do elektronické evidence připojí i kdy se na to mají začít živnostníci připravovat, a hlavní ekonom UniCreditBank Pavel Sobíšek řekne, jak moc je EET přínosná pro státní rozpočet a zda se její rozšíření české ekonomice vyplatí.

