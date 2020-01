Investoři zažalovali v souvislosti s emisním skandálem německou automobilku Daimler. Požadují odškodné 896 milionů eur (22,6 miliardy korun) za to, že jim firma neposkytla informace o používání nezákonného softwaru k manipulaci s emisemi. Oznámila to právnická společnost TILP, která podala žalobu na podnět více než dvou set investorů.

TILP tvrdí, že Daimler zanedbal své povinnosti tím, že investory plně neinformoval o nezákonných aktivitách a jejich důsledcích. "To znamená, že navrhovatelé koupili akcie Daimleru za příliš vysokou cenu. Jsme přesvědčeni, že Daimler má vůči nim zodpovědnost za kompenzaci škod," uvedla TILP ve své tiskové zprávě.

Emisní skandál začal v září 2015, kdy německá automobilka Volkswagen v reakci na obvinění amerických úřadů přiznala, že zhruba do 11 milionů naftových aut po celém světě nainstalovala software umožňující manipulovat s testy emisí oxidů dusíku.

Daimler, který vyrábí luxusní vozy Mercedes-Benz, následně popíral, že by s emisemi manipuloval podobným způsobem. V roce 2018 ale německé úřady uvedly, že statisíce automobilů Mercedes-Benz v Evropě byly vybaveny nepřípustným softwarem pro regulaci emisí. Loni Daimler přistoupil na to, že kvůli tomuto obvinění zaplatí pokutu 870 milionů eur, ačkoliv nepřiznal žádné pochybení, píše list Financial Times.

Automobilka uvedla, že o žalobě investorů ještě nebyla oficiálně informována. Vyjádřila nicméně přesvědčení, že podobné kauzy jsou neopodstatněné, a dodala, že se bude vůči vzneseným obviněním bránit všemi zákonnými prostředky.