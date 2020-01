Hodnota kryptoměny bitcoin se za rok 2019 téměř zdvojnásobila. Zatímco na začátku letošního ledna se jeden bitcoin obchodoval za 7300 dolarů, tedy asi 165 tisíc korun, před rokem to bylo 3890 dolarů (zhruba 88 tisíc korun). Znamená to meziroční nárůst o 88 procent. Vyplývá to z údajů serveru Kurzy.cz.

V první polovině minulého roku začal bitcoin prudce posilovat a na konci června se dostal na maximum okolo 13 200 dolarů (298 tisíc korun). Poté následoval pozvolný pokles. Rekordní hranici 19 tisíc dolarů (430 tisíc korun) z konce roku 2017 tak nejznámější kryptoměna nepřekonala.

"V roce 2019 hodně zahýbala cenou zpráva o projektu Libra od Facebooku, která, přestože není pravou kryptoměnou a její spuštění je velmi nejisté, dostala virtuální peníze do popředí zájmu médii a tím i širší veřejnosti. V květnu 2020 nás čeká takzvaný halving, tedy snížení odměn pro těžaře na polovinu a tím i omezení přísunu nově vytěžených bitcoinů na trh. Halving historicky vždy vedl k růstu ceny a mnoho investorů se k němu upíná i nyní," řekl ČTK analytik české společnosti WBTCB Ondřej Příhonský.

Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn a během let se prosadil jako přední virtuální měna světa. Cena bitcoinu ale prochází značnými výkyvy. Pro letošek někteří odborníci očekávají další kolísání kurzu, který by ale mohl překonat magickou hranici 20 tisíc dolarů.