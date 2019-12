Cena zlata vzrostla od začátku letošního roku o 18 procent na 34 tisíc korun za troyskou unci. V září se drahý kov dostal na 36 500 korun, což byl dosavadní korunový rekord. V úterý to na základě dat Reuters sdělil předseda představenstva obchodníka s drahými kovy Golden Gate CZ Libor Brůna.

Prodej investičních drahých kovů v Česku před Vánoci vzrostl až na čtyřnásobek. Největší zájem ve čtvrtém čtvrtletí byl podle Golden Gate o dárkové mince, kterých lidé nakoupili čtyřikrát více proti stejnému období loni. Prodej zlatých slitků stoupl o 30 procent. Ve čtvrtém čtvrtletí cena zlata mírně zkorigovala, v roce 2020 se očekává pokračování růstového trendu cen investičních drahých kovů.

V současnosti cena zlata stagnuje, a tak to zřejmě zůstane přes celé vánoční svátky až do Nového roku. Investoři podle ekonomů vyčkávají na výraznější impulz, který by mohl dát vývoj v americko-čínských obchodních vztazích.

Investiční mince zaznamenaly dvojnásobný nárůst prodejů. Nejprodávanější byl kanadský Maple Leaf od Královské kanadské mincovny a pak první mince z Lunární série III s motivem myši u příležitosti roku krysy 2020 podle čínského lunárního kalendáře od australské mincovny The Perth Mint.

Nákup zlata se letos každopádně vyplatil. Od začátku ledna jeho cena vzrostla o téměř pětinu. Kromě obchodních válek k tomu přispělo například také geopolitické napětí okolo Íránu a Severní Koreje a vývoj na dluhopisových trzích. Na nich se výnosy obligací řady zemí propadly do záporu, což zvýšilo atraktivnost zlata.

Díky slabšímu dolaru je zlato atraktivnější pro kupce, pro které není dolar hlavní měnou. Zlatu nahrávají také padající výnosy na světových dluhopisových trzích. Dluhopisy jsou obdobně jako zlato považovány za relativně "jistou" investici, na rozdíl od drahého kovu ale investorům přináší výhodu v podobě pravidelných výnosů. V situaci, kdy se však dluhopisy v mnoha zemích, včetně Německa nebo Švýcarska, obchodují se záporným výnosem, atraktivita zlata roste.

Klíčovým měsícem pro zlato byl ale především letošní červen, během kterého jeho hodnota vzrostla ze 1305 na 1405 dolarů. Drahému kovu tehdy nahrála oslabující americká měna, která reagovala na náznaky, že americká centrální banka začne se snižováním úrokových sazeb. K tomu Fed koncem července skutečně přistoupil a snížil sazbu o čtvrt procentního bodu.

Vývoj ceny zlata od ledna roku 2018 (v USD za troyskou unci, pro zvětšení klikněte na graf). Na nejvyšší hodnotu se drahý kov dostal v září, když dosáhl na úroveň 36 500 korun. Zdroj: Bloomberg Markets.