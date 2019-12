Uzemnění sedmi letadel Boeing 737 MAX způsobilo české firmě Smartwings zatím škodu přes 1,5 miliardy korun. Návrat strojů do provozu firma čeká od května, dosud plánovala, že začnou létat o měsíc dřív. Dopravce se současně rozhodl posílit provoz Českých aerolinií pořízením tří letounů Airbus A320. Napsal to v úterý server Zdopravy.cz. Boeing v pondělí oznámil, že pozastavuje výrobu letadel 737 MAX, která po dvou tragických haváriích nesmějí létat od letošního jara.

"Podle předběžných výsledků celková škoda ke konci roku přesáhne 1,5 miliardy korun," cituje server mluvčí Smartwings Vladimíru Dufkovou. Smartwings Group, do které patří i ČSA, je majoritně vlastněná skupinou Unimex Group Jiřího Šimáně a Jaromíra Šmejkala.

Sedm letounů 737 MAX nepoužívají Smartwings poté, co byly na jaře celosvětově odstaveny po dvou nehodách, při nichž zahynulo více než 300 lidí. S jejich provozem firma podle své mluvčí počítá i do budoucna. Podmínkou je povolení k provozu od leteckých úřadů. Naopak společnost vůbec nečeká, že by příští rok létala s dalšími vyrobenými stroji, které měla převzít a jsou odstavené v USA. Výroba se zatím zastavila na osmnáctém letadle registrace OK-SWR, jak ukazují snímky fotografů, kteří zachycují provoz na letišti Boeingu, píše server.

"Situace je pro nás komplikovaná a vzhledem k neustálému posouvání termínu návratu 737 MAX do provozu pracujeme s více scénáři a přijímáme veškerá opatření tak, abychom minimalizovali dopady uzemnění letadel 737 MAX na provoz skupiny a naše klienty," uvedla Dufková. Firma si nyní na šest let pronajala 18 let starý Airbus A320 dříve používaný aerolinkami Air France a Brussels Airlines, v provozu má být od února. Současně společnost jedná o pronájmu dalších dvou A320. "Budou využívána v rámci celé skupiny Smartwings," dodala Dufková.

Kvůli uzemnění Boeingů 737 MAX nevyplatily letos Smartwings dividendu za loňský rok. Chybějící letouny způsobily také to, že ČSA a Smartwings nejdříve přerušily provoz svých linek do Birminghamu a Londýna a pak se rozhodly je neobnovovat ani v letním letovém řádu příští rok.

Pozastavení produkce letadel 737 MAX zdůvodnil Boeing především tím, že schvalovací proces provozu letadel u amerického Federálního úřadu pro letectví (FAA) se přesouvá do roku 2020 a že není jasné, kdy a za jakých podmínek se stroje vrátí do provozu. Boeing čelí desítkám soudních sporů s rodinami pasažérů, kteří zahynuli při nehodách letadel 737 MAX loni v říjnu v Indonésii a letos v březnu v Etiopii. Firmu také vyšetřuje americké ministerstvo spravedlnosti a Kongres.