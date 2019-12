Sázková společnost Sazka podala k Evropské komisi stížnost kvůli nedovolené veřejné podpoře. Vadí jí, že sněmovna v listopadu schválila novelu zákona o dani z hazardních her, která zvyšuje sazbu pro loterie z 23 na 35 procent. U ostatních hazardních her ji přitom nechala na stávající úrovni. Sazka to v úterý sdělila pro ČTK v tiskové zprávě. Vyjádření ministerstva financí, které za sázky a hazard odpovídá, ČTK shání.

"Loterie jako nejméně riziková hazardní hra se tak dostává na úroveň nejvíce společensky nebezpečných automatů (technických her). Přitom ostatní druhy hazardních her, které jsou podle odborníků mnohem návykovější, a dokonce jsou i ziskovější, mají být i nadále daněny sazbou 23 procent. Jde například o kurzové sázky nebo živou hru v kasinu," uvedl mluvčí Sazky Václav Friedmann.

Navrhované legislativní opatření podle něj bez opodstatnění staví provozovatele rizikovějších hazardních her do finančně nesrovnatelně výhodnější pozice. Zároveň diskriminuje provozovatele loterií. "Takové jednání naplňuje všechny znaky veřejné podpory podle Smlouvy o fungování EU, která je neslučitelná s vnitřním trhem EU, a proto zakázána. Obracíme se proto na Evropskou komisi a žádáme, aby zahájila v této věci formální šetření a zakázala České republice poskytovat jakoukoliv nedovolenou veřejnou podporu ve formě daňového zvýhodnění některých provozovatelů hazardních her," dodal Friedmann.

Zvýšení daně z loterií schválila letos v květnu vláda a v listopadu sněmovna. Vláda původně navrhla zvýšit sazbu na 30 procent. Sněmovna ale schválila návrh Ondřeje Veselého (ČSSD) zvýšit sazbu zdanění loterií na 35 procent. Argumentuje tím, že loterie jsou vysoce ziskové a tomu by mělo odpovídat i jejich zdanění. Senát návrh vrátil sněmovně.

Sazka kvůli možnému růstu daní necelé dva týdny po schválení novely zastavila reklamu v nakladatelství Mafra a částečně omezila reklamu i v dalších médiích. Dosud patřila k největším zadavatelům reklamy v Česku. Mafra patří do holdingu Agrofert, který dříve vlastnil premiér Andrej Babiš (ANO), a je jedním z největších příjemců peněz z reklamy. Pod Mafru spadají mimo jiné deník Mladá fronta Dnes či server iDnes.cz.

Podle sněmovnou přijatého vládního návrhu se zvýší zdanění loterií, zatímco u ostatních druhů hazardu, třeba z automatů nebo tombol, daně zůstanou na dosavadní úrovni. Na objemu sázek v Česku mají přitom loterie minimální podíl. Loni lidé v České republice prosázeli 249,5 miliardy korun, z čehož téměř tři pětiny připadly na takzvanou technickou hru, což jsou především automaty. Podíl loterií na celkovém objemu sázek činil 5,8 procenta. Sazka provozuje například loterii Sportka. Kromě Sazky mají v nabídce loterijní hry třeba firmy Fortuna nebo Tipsport.