Americký výrobce letadel Boeing zvažuje, že sníží na polovinu, případně úplně pozastaví výrobu letadel 737 Max. Tvrdí to informované zdroje listu The Wall Street Journal (WSJ) a dalších médií. Firma tak reaguje na oznámení, že americký Federální úřad pro letectví (FAA) do konce tohoto roku neschválí návrat těchto strojů do vzduchu. Provoz letadel Boeing 737 Max je kvůli dvěma smrtelným nehodám od letošního jara pozastaven.

Správní rada největšího amerického výrobce letadel se v neděli sešla v Chicagu na dvoudenním zasedání. Podle zdroje agentury Reuters by rozhodnutí o výrobních plánech mohla oznámit už v pondělí.

Odbyt Boeingu se v prvních 11 měsících roku snížil na polovinu. Zatímco loni do konce listopadu firma dodala na trh 704 letadel, letos je to 345. O polovinu klesl ve třetím čtvrtletí také čistý zisk firmy. Meziročně se propadl o 51 procent na 1,17 miliardy dolarů (zhruba 27 miliard korun). Celkové tržby firmy pak ve čtvrtletí klesly o 21 procent na 19,98 miliardy dolarů.

Společnost čelí desítkám soudních sporů s rodinami pasažérů, kteří zahynuli při nehodách letadel 737 Max loni v říjnu v Indonésii a letos v březnu v Etiopii. Firmu také vyšetřuje americké ministerstvo spravedlnosti a Kongres.

Po více než roce od první nehody Boeingu 737 MAX navíc vyšlo najevo, že Federální letecký úřad (FAA) krátce poté vypracoval analýzu, která varovala před dalšími fatálními nehodami těchto strojů, informoval o tom deník The Wall Street Journal. Ty by se podle dokumentu mohly bez konstrukčních změn stát jedním z nejvíce k nehodám náchylným dopravním letadlům za celá desetiletí.

Z dokumentu vyplývá, že bez úprav systému MCAS, který automaticky vyrovnával převažování letadla a stál za oběma nehodami strojů MAX, by hrozily podobné havárie průměrně každé dva až tři roky. Při odhadované životnosti flotily až 45 let by to znamenalo zhruba dalších 15 stejně fatálních nehod. Tohle číslo by bylo podle Alana Diehla, bývalého úředníka FAA a Pentagonu pro bezpečnost letectví, "v moderním světě letectví neakceptovatelné". Jak uvádí The Wall Street Journal, Diehl není do kauzy strojů MAX nijak zapojený.

Analýza také říká, že letadlo 737 MAX bylo před úpravami potenciálně náchylnější k nehodám než několik dřívějších modelů. Podle propočtů WSJ by odhadovaný počet nehod byl zhruba srovnatelný s nehodami modelů 757, 767, 777, 787 a 747 za posledních 30 let.

FAA i přesto po první nehodě nesáhl k radikálnímu řešení a nenechal letouny 737 MAX uzemnit. Výrobci dal dvě podmínky, za kterých může letadlo zůstat v provozu. Boeing měl nainstalovat revidovaný systém MCAS a proškolit posádky strojů tak, aby o riziku věděly a uměly na něj zareagovat.