Blížící se vstup ropné firmy Aramco na akciový trh bude pro mladou a neodzkoušenou saúdskoarabskou akciovou burzu Tadawul (tadával) důležitým okamžikem. Sama burza uvádí, že je na dlouho očekávaný prodej akcií, který by měl nastat v následujících týdnech, připravena. Realizace možná největší primární nabídky akcií v historii ale představuje pro dvanáct let starou burzu, která povolila vstup zahraničním investorům teprve před čtyřmi lety, obrovský skok do nejvyšší ligy. Přes optimismus provozovatele proto odborníci i sama firma Aramco varují před možnými problémy, píše agentura Reuters.

Obří primární nabídky akcií mohou doprovázet technické závady burzou používaných systémů, protože prudký růst příkazů k obchodům zaplaví počítače burzy a může tak bránit nákupu nebo prodeji akcií.

Například v roce 2012 byl vstup Facebooku na burzu Nasdaq doprovázen zpožděními a problémy při zpracovávání obrovského objemu objednávek. A tehdy to na burze se čtyřmi desítkami let zkušeností byla menší nabídka než nyní v případě saúdské firmy.

V současnosti jsou podle údajů společnosti Refinitiv součástí indexu Nasdaq akcie o hodnotě více než 13 bilionů USD (302,4 bilionu korun). To je zhruba sedmadvacetkrát více než v případě burzy Tadawul s hodnotou 500 miliard USD.

Případné technické problémy nebo potíže s likviditou by mohly být velkou ranou pro důvěryhodnost burzy, varují odborníci z oboru. Pro burzy v rozvíjejících se zemích, jako Saúdská Arábie, představuje primární nabídka giganta typu Aramco také pravděpodobně vyšší riziko než pro burzu v zemi s rozvinutější infrastrukturou kapitálových trhů. Určuje totiž náladu na trhu, upozornil analytik Aite Group Spencer Mindlin.

Sama burza na otázku ohledně své připravenosti na prodej akcií neodpověděla. Mohla by však argumentovat tím, že se poučila z chyb, které se objevily při jiných vstupech na burzu, jako třeba právě u Facebooku.

Burza zavedla novou obchodní platformu vyvinutou Nasdaqem v roce 2015. Loni také saúdskoarabský úřad pro dohled nad kapitálovým trhem zavedl mechanismus stabilizace cen, který má zabránit velkým propadům ceny akcií u nově kótovaných firem.

Nejistota kolem schopnosti burzy vypořádat se s obrovskou nabídkou akcií představuje také další potenciální riziko pro investory, jejichž důvěrou už otřásl zářijový útok pomocí dronů za infrastrukturu Aramka v Saúdské Arábii. Akce, z níž USA a Rijád viní Írán, podtrhla rostoucí geopolitické riziko související se státní ropnou firmou v krizové oblasti Perského zálivu.

Podle některých poradců, kteří se na uvedení Aramka na burzu podílí, je právě otázka, zda je saúdskoarabský akciový trh schopen akci úspěšně realizovat tím, co nyní potenciální investory nejvíce zajímá. Investoři budou moci začít upisovat akcie od 17. listopadu a podle zdrojů by firma mohla nabídnout k prodeji jedno až dvě procenta svých akcií a získat z prodeje 20 miliard až 40 miliard USD. Rekordní nabídkou byla zatím primární nabídka akcií čínské firmy Alibaba v New Yorku v roce 2014, jejíž hodnota činila 25 miliard USD.

Saúdskoarabská burza je optimistická a mluví o své připravenosti na největší nabídku v historii finančních trhů. Sama firma Aramco však varovala, že transakce může narušit obchodování na burze, kde hodnota největšího vstupu zatím dosáhla šest miliard USD. Ve své zprávě k primární nabídce akcií upozornila, že nedávné změny obchodních mechanismů, modernizace technické platformy a připojení se k mezinárodním standardům zatím nebyly otestované a nezle zaručit, že burza odpovídajícím způsobem zvládne očekávaný vysoký objem obchodu akcií.

Objem obchodů na burze je letos slabý. V roce 2015, kdy začaly obchodovat s místními akciemi zahraniční fondy, byla průměrná hodnota denních obchodů 1,8 miliardy USD. Po výprodeji v říjnu 2018, po zabití novináře Džamála Chášukdžího, objem obchodů prudce klesl a letos činí průměrná denní hodnota obchodů 900 milionů USD.

Aramco plánuje poskytnout místním drobným investorům, kteří si své akcie ponechají nejméně šest měsíců, bonusové podíly. Smyslem plánu je zabránit riziku přílivu příkazů k prodeji hned první den obchodování. Firmy při debutu totiž obvykle usilují o růst a následné relativně stabilní obchodování. Také saúdská vláda se zavázala, že neprodá další akcie nejméně rok.

Drobní investoři si budou moci koupit až čtvrtinu akcií nabízených k prodeji. Většina z nich tvrdí, že se na nákup připravuje už měsíce, snažili se co nejvíce ušetřit, prodávali pozemky či jiné akcie. Přístup těchto místních investorů by mohl být rozhodující pro podobu obchodování s akciemi Aramka, protože stále není jasné, kolik mezinárodních fondů se zúčastní upisování akcií.

Analýza Copley Fund Research ukázala, že ani zahrnutí Saúdské Arábie do indexu akcií rozvojových ekonomik MSCI nedokázalo přilákat aktivní fondy zaměřené na rozvíjející se země kvůli vysokým hodnotám a rizikové pověsti.

