Čínský internetový gigant Alibaba Group se chystá ve čtvrtek nabídnout na akciové burze v Hongkongu své akcie až za 13,4 miliardy dolarů (311,2 miliardy Kč). S odvoláním na dva informované zdroje to ve středu uvedla agentura Reuters. Šlo by světově o největší přeshraniční sekundární nabídku akcií a znamenalo by to velkou vzpruhu pro Hongkong. Ten se kvůli více než pět měsíců trvajícím protestům a obavám z dopadů obchodní války mezi USA a Čínou poprvé za deset let propadl do recese.

Další zdroj nicméně upozornil, že firma se sice na čtvrteční nabídku připravuje, termín by se ale mohl ještě změnit v závislosti na protestech. Mluvčí Alibaby se ke zprávě odmítl vyjádřit.

Původně se očekávalo, že by Alibaba mohl z nabídky akcií získat až 15 miliard dolarů. Podle zdroje se nyní chystá prodat 500 milionů kmenových akcií. Včetně takzvané greenshoe opce, která umožňuje počet upisovaných akcií zvýšit, pokud je poptávka po akciích vysoká, by mohla firma z prodeje získat 13,4 miliardy dolarů. V Hongkongu budou podle očekávání akcie nabídnuty za cenu nižší až o pět procent proti ceně akcií na burze v New Yorku.

S akciemi Alibaby se už od roku 2014 obchoduje v New Yorku a firma drží titul největší primární veřejné nabídky (IPO) akcií na světě v hodnotě 25 miliard dolarů. Alibaba původně zamýšlel ve stejnou dobu i vstup na burzu v Hongkongu, struktura řízení firmy však tehdy nesplňovala pravidla burzy. Hongkong však loni svá pravidla upravil, aby přilákal čínské technologické giganty. Alibaba je první firmou, která tento nový systém otestuje.

Alibaba původně plánoval prodej akcií v Hongkongu letos v srpnu, plán ale nakonec odložil kvůli protivládním protestům. Podle jednoho ze zdrojů Alibaba věří, že se mu podaří překonat negativní náladu na finančních trzích v Hongkongu způsobenou demonstracemi.

Prodej akcií za uváděnou částku by měl být největším prodejem akcií na hongkongské burze za více než devět let. Podle údajů společnosti Dealogic bude největším následným prodejem akcií zaměřeným na novou burzu.

Alibaba zatím neuvedl, co plánuje udělat s penězi, které z prodeje získá. Firma se ale snaží rozšířit si klientskou základnu v Číně mimo velká města, tedy i do méně rozvinutých oblastí.

Od vstupu na burzu v New Yorku se cena akcií firmy více než zdvojnásobila a od začátku letošního roku vzrostla asi o 36 procent. Tržní hodnota Alibaby je nyní téměř 490 miliard dolarů. Hlavní index hongkongského akciového trhu Hang Seng letos posílil jen o 2,6 procenta.

Akcie Alibaby na burze v New Yorku zareagovaly na středeční zprávu agentury Reuters poklesem zhruba o 1,5 procenta. Zůstávají ale blízko letošního maxima.

Související