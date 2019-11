Zaměstnávání na živnostenský list se v posledních letech výrazně rozšířilo například v oblasti IT. “Práce na švarcsystém tam je dnes běžnou praxí,” říká právník z advokátní kanceláře Randl Partners Ondřej Chlada. Podle odborníka na pracovní právo a zaměstnanost v Česku by o švarcsystém klesl zájem třeba v případě, že by stát snížil zdanění práce. Chystaná paušální daň by však mohla vést spíše k opaku.

