Hlavní město chce od příštího roku nastavit nově zaváděný jednotný poplatek z ubytovacích kapacit na zatím nejvyšší možnou sazbu 21 korun na osobu a den. Vyplývá to z návrhu pražské vyhlášky, který nyní připomínkují městské části. Poplatek budou na základě novely zákona platit poskytovatelé ubytování včetně majitelů, kteří nabízejí byty přes platformy typu Airbnb. Výše poplatku v Praze má být stejná jako kombinace dosavadního ubytovacího s rekreačním a lázeňským poplatkem. Od roku 2021 dostanou obce možnost sazbu zvýšit až na 50 korun.

Nyní poskytovatelé ubytování v Praze musí platit místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 15 korun na osobu a den. Výtěžek si dělí magistrát a městská část. Hotely musí navíc platit šestikorunový poplatek z ubytovací kapacity.

Tyto poplatky se od ledna sloučí a budou se vztahovat na všechny poskytovatele ubytování, tedy i na krátkodobé pronájmy soukromých bytů.

Podle návrhu vyhlášky by tři čtvrtě vybraných peněz získala městská část, na které se ubytovací zařízení nachází a která také zajistí jejich výběr. Zbylá čtvrtina by připadla magistrátu. Výjimku tvoří všechny hotely, kde výběr poplatků zařizuje magistrát a ponechává si celou částku. Námitky k navrženému rozdělení peněz má například Praha 3, podle které by si měla místní radnice v případě poplatků, které bude vybírat, nechat celou částku.

Podle radní Hany Marvanové (za STAN) bude město o připomínkách městských částí jednat. Stejně tak se bude ještě rozhodovat o tom, zda magistrát bude chtít zavést maximální možnou částku 50 korun za osobu a den po roce 2021, kdy to zákon umožní.

Negativní důsledky turistického ruchu v poslední době v metropoli vyvolávají diskuse. Zejména obyvatelé centra města si stěžují na noční hluk v ulicích i v domech, kde trvalé obyvatele nahrazují byty určené pro Airbnb a další podobné ubytovací služby. Město zvažuje nějakou formu regulace sdíleného ubytování, v rámci kterého je podle loňské analýzy městského Institutu plánování a rozvoje pronajímána v nejužším centru Prahy asi pětina bytů. Vedle Airbnb působí na trhu například Flipkey, HomeAway, House Trip, Vacation Rentals nebo Vrbo.

