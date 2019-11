Když Andrej Babiš s hnutím ANO vstupoval do politiky, vehementně tvrdil, že další zvyšování daní je pro něj nepřípustné. Jak už to ale s Andrejem Babišem bývá, jeho kategorická tvrzení, co bude či nebude dělat, mají jepičí život. A tak nám hnutí ANO s pomocí ČSSD a komunistů schválilo "daňový balíček", což není nic jiného než krycí označení pro zvýšení daní.

Newsletter Odebírat Byznys podle HN Nechcete, aby vám uniklo to nejdůležitější? Pro naše čtenáře připravujeme každý týden newsletter o byznysu a finančních trzích. Stačí zde zadat svůj email a každý pátek od nás dostanete souhrn událostí, které byste neměli minout. A přidáme osobní tipy čtyř osobností newsroomu Hospodářských novin. Píše Martin Jašminský, Luděk Vainert, Luboš Kreč a Petr Kain. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru