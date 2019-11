Americký výrobce tiskáren Xerox podal nabídku na převzetí výrobce osobních počítačů HP zhruba za 33 miliard dolarů (760 miliard korun) v hotovosti a v akciích. Agentuře Reuters to řekly zdroje obeznámené se situací. Společnost HP potvrdila, že od Xeroxu nabídku na převzetí obdržela, nezveřejnila však její finanční podmínky. Dodala, že při zvažování nabídky bude brát zřetel na zájmy svých akcionářů. Xerox informace o nabídce odmítl komentovat.

Společnost Xerox v úterý oznámila, že odejde ze společného podniku s japonskou firmou Fujifilm Holdings, který byl založen před více než půlstoletím. Firma svůj čtvrtinový podíl ve Fuji Xerox prodá za 2,3 miliardy dolarů (zhruba 53 miliard korun) firmě Fujifilm. Ta se pak stane stoprocentním vlastníkem podniku.

Společnost Xerox uvedla, že peníze získané prodejem podílu hodlá využít k akvizicím. O přípravách Xeroxu na podání nabídky na HP tento týden jako první informoval list The Wall Street Journal.

Xerox vyrábí především velké tiskárny a kopírky a většina jeho příjmů pochází z jejich pronájmu podnikům a z následné údržby. HP, který patří mezi největší producenty počítačů na světě, prodává zejména menší tiskárny a potřeby pro jejich provoz.

Obě firmy se nyní potýkají s negativními důsledky poklesu potřeby tištěných dokumentů a pracují na snižování nákladů. Fúze by mohla otevřít nové možnosti úspor, upozornil The Wall Street Journal. Podle zdrojů Reuters se Xerox domnívá, že spojený podnik by mohl snížit roční náklady minimálně o dvě miliardy dolarů.

Společnost HP minulý měsíc oznámila, že v rámci restrukturalizace zruší až 9000 pracovních míst. To odpovídá zhruba 16 procentům její celkové pracovní síly. Realizaci restrukturalizačního plánu bude mít na starosti nový šéf podniku Enrique Lores, který začátkem tohoto měsíce nahradil Diona Weislera.

Související