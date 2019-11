Mezinárodní měnový fond varuje Evropu, aby si připravila nouzové plány pro případ silného útlumu ekonomiky. Evropské hospodářství čelí více rizikům a měnová politika už své nástroje vyčerpala, uvedl ve středu fond ve svém ekonomickém výhledu pro Evropu. Odhad růstu ekonomiky regionu ale nechal beze změny na hodnotách zveřejněných v polovině října.

Varování přichází přesto, že se hospodářství eurozóny ukazuje odolnější, než se vzhledem ke zpomalování obchodu a výroby očekávalo. Daří se Francii, tedy druhé největší ekonomice eurozóny, i když Německo jako nejdůležitější země bloku se v uplynulém čtvrtletí zřejmě propadlo do recese. Zhoršovat se začíná i situace na německém trhu práce.

Další riziko podle měnového fondu představuje chystaný odchod Británie z Evropské unie bez dohody. Hrubý domácí produkt Spojeného království by v tomto případě za dva roky klesl o 3,5 procenta, odhaduje MMF. Evropská ekonomika by pak podle tohoto scénáře oslabila o 0,5 procenta.

Současná slabost obchodu a výroby by se navíc mohla přelít do jiných odvětví - především do služeb - rychleji a ve větší míře, než se nyní má za to. Zpráva také varuje před rychle rostoucími cenami aktiv v některých zemích a zmiňuje výslovně nemovitosti. Výsledkem by mohlo být, že banky budou zranitelnější vůči šokům typu prudkého poklesu tolerance k riziku a zpřísnění finančních podmínek.

Hospodářský růst v Evropě letos podle odhadu měnového fondu zpomalí na 1,4 procenta z loňských 2,3 procenta. Na příští rok počítá MMF s růstem o 1,8 procenta, neboť předpokládá, že se vzpamatuje světový obchod. Zatímco tato čísla zůstala beze změny, upravil MMF o jednu desetinu procentního bodu směrem dolů na 1,3 procenta odhad letošního růstu rozvinutých zemí Evropy. Rozvíjející se země regionu by si podle fondu mohly naopak o půl procentního bodu polepšit a vykázat růst o 1,8 procenta.

V případě České republiky, kterou řadí na rozdíl od Maďarska a Polska mezi rozvinuté evropské země, pak MMF snížil odhad růstu HDP na letošek na 2,5 procenta z dubnové hodnoty 2,9 procenta. Na příští rok pak fond odhaduje růst českého HDP na 2,6 procenta, což je o jednu desetinu procentního bodu méně, než předpovídal v dubnu.

Navzdory vedlejším účinkům, jako je zdražování aktiv, ale MMF evropským centrálním bankám doporučuje, aby pokračovaly v dosavadní uvolněné měnové politice, a zpomalování ekonomiky tak zbrzdily. Podle agentury Bloomberg může zpráva posloužit jako argument Evropské centrální bance, která se v některých zemích potýká s přetrvávajícím odporem vůči svým stimulačním opatřením na podporu ekonomiky.

Související