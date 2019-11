Saúdská Arábie se chystá v primární veřejné nabídce (IPO) prodat dvě procenta akcií státní ropné společnosti Saudi Aramco. S odvoláním na tři informované zdroje to v úterý uvedla agentura Reuters. Cena akcií pro vstup na burzu bude podle nich stanovena 5. prosince, obchodovat s akciemi se na burze v Rijádu začne 11. prosince. Firma podle zdrojů také rok nebude moci své akcie uvést na zahraniční burzu.

Ropný gigant Saudi Aramco je nejziskovější firmou na světě. Firma v neděli oznámila, že dostala povolení vstoupit na burzu v Rijádu, bližší informace ale neposkytla. Experti zatím nemají jasno v tom, jaká by mohla být hodnota firmy, odhady se pohybují od 1,2 bilionu do 2,3 bilionu dolarů (27,7 bilionu až 53 bilionů korun).

Saudi Aramco je největším producentem ropy na světě a na světové produkci ropy se podílí zhruba deseti procenty. Firma loni vytvořila čistý zisk 111 miliard dolarů, což z ní činilo nejziskovější firmu na světě.

Související Dnes Saudi Aramco klesl před IPO zisk i tržby Dnes Zisk Saudi Aramco v prvních devíti měsících roku klesl o 18 procent na 68,2 miliardy dolarů (1,6 bilionu Kč). Saúdskoarabský ropný gigant to...

Vstup na burzu a prodej části akcií Saudi Aramco má pomoci získat peníze na plány korunního prince Muhammada bin Salmána. Jeho cílem je snížit závislost saúdskoarabské ekonomiky na příjmech z ropy.

Bankéři saúdské vládě řekli, že investoři firmu pravděpodobně ohodnotí na 1,5 bilionu dolarů, uvedl Reuters. Když korunní princ před téměř čtyřmi lety poprvé zmínil, že by Rijád mohl prodat část akcií Saudi Aramco, řekl, že hodnotu celého podniku vidí kolem dvou bilionů dolarů.

Pokud by Rijád nyní prodal dvě procenta akcií Saudi Aramco, získal by podle propočtů asi 30 miliard dolarů. To by znamenalo rekord. Ten dosavadní je z roku 2014, když čínská internetová společnost Alibaba vstupem na burzu získala zhruba 25 miliard dolarů.

Související