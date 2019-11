Americký provozovatel alternativní taxislužby Uber Technologies prohloubil ve třetím čtvrtletí ztrátu meziročně o 18 procent na 1,2 miliardy dolarů (27,5 miliardy korun). Firmě sice stouply tržby, ale kvůli silné konkurenci masivně investuje do reklamních akcí a do nových služeb typu donášky jídla Uber Eats.

Vyplývá to ze sdělení, které firma uveřejnila v pondělí večer po uzávěrce burz. Akcionářům společnost nicméně slibuje, že se do konce roku 2021 dostane do zisku.

Tržby se v uplynulém kvartálu zvýšily o 30 procent na 3,8 miliardy dolarů. Uberu se sice jak co do konečné ztráty, tak co do tržeb podařilo překonat očekávání většiny analytiků, výrazně je ale zklamal růstem počtu aktivních uživatelů jeho služeb za měsíc - jak cestujících, tak lidí, kteří si objednávají jídlo prostřednictvím Uber Eats. Ten se v uvedeném období zvýšil pouze o 26 procent na 103 miliony. Analytici očekávali, že stoupne až na 105,5 milionu.

Náklady firmy se v posledním čtvrtletí zvýšily téměř o třetinu na 4,9 miliardy dolarů. Akcie Uberu v reakci na zveřejněné výsledky po skončení obchodování odepsaly šest procent, přičemž od doby, kdy se v květnu začaly prodávat, ztratily již více než 30 procent.

