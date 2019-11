Saúdskoarabský regulátor v neděli schválil žádost státní ropné společnosti Saudi Aramco o vstup na domácí burzu. Informaci přinesly světové agentury. Mohlo by se jednat o největší primární nabídku akcií na světě a sama firma by se mohla stát největší veřejně obchodovanou společnost na světě.

Přesný časový harmonogram bude podle televizní společnosti Al-Arabíja oznámen až 10. listopadu. Zatím není ani jasné, kolik akcií se bude prodávat. Očekává se však, že by firma mohla zájemcům nabídnout jedno až dvě procenta akcií, čímž by získala 20 až 40 miliard dolarů (457 až 914 miliard korun).

O nabídce akcií Saudi Aramco se mluví už několik let a byla netrpělivě očekávána. Nabídka je mimo jiné důležitá kvůli zisku peněz na plány korunního prince Muhammada bin Salmána, jehož cílem je snížit závislost saúdskoarabské ekonomiky na příjmech z ropy.

Oznámení přichází jen sedm týdnů po zničujících útocích na ropná zařízení Abkajk a Churajs ze 14. září, jež snížily těžbu v Saúdské Arábii o 5,7 milionu barelů, tedy zhruba o polovinu. Nedělní oznámení podle agentury Reuters podtrhuje odhodlání Saúdské Arábie vstup na burzu prosadit i navzdory těmto komplikacím.

Aramco je největším producentem ropy na světě a na světové produkci ropy se podílí zhruba deseti procenty. Korunní princ bin Salmán v roce 2016 prohlásil, že má firma tržní hodnotu kolem dvou bilionů dolarů (46 bilionů korun). Bankéři a odborníci se podle Reuters domnívají, že by Saúdská Arábie měla snížit cílovou hodnotu zhruba na 1,5 bilionu dolarů (34 bilionů korun). I v takovém případě by to však bylo o 50 procent více, než je tržní hodnota současných dvou největších společností Apple a Microsoft, jež se pohybuje kolem jednoho bilionu dolarů (23 bilionů korun).

Související