Automobilka Škoda Auto usiluje o získání nového produktu od koncernu Volkswagen. Firma by mohla získat výrobu elektromotoru nebo převodovky pro hybridní vozy. Produkty by se měly vyrábět v závodě ve Vrchlabí na Trutnovsku, je ale možné, že součásti by se vyráběly také v Mladé Boleslavi, uvedl ve čtvrtek týdeník Škodovácký odborář.

Nový produkt by podle odborů pomohl vytížit vrchlabský závod. Ve Vrchlabí by se pak investovalo do přístavby a také do modernizace nyní nevyužitých hal. "Ale než začneme stavět, musíme mít příslib od Volkswagenu. Nyní vedeme intenzivní jednání a jakmile proběhnou výběrová řízení, tak se chopíme staveb. Preventivně ale staré haly budeme systematicky vylepšovat už nyní," řekl podle týdeníku člen představenstva Michael Oeljeklaus.

Získání nové převodovky by pro Škodovku bylo podle odborářů velice prestižní, jde totiž o sofistikované zařízení, které si vyžaduje náročnou a čistou výrobu. Převodovka pro hybridní vozy v sobě kombinuje automatickou převodovku, trojitou spojku a elektromotor. To představuje nové procesy jako například výrobu rotoru, vinutí či hydraulické části.

Škoda již získala výrobu baterií pro hybridní vozy, která letos začala v Mladé Boleslavi, a také tyto baterie postupně nahradí jejich nová generace. I tu by firma ráda vyráběla. Zároveň se v Mladé Boleslavi chystá výroba vlastních elektrických SUV.

Závod společnosti ve Vrchlabí slaví letos 155. výročí svého založení v roce 1864. Od roku 1946 tu česká automobilka nejprve vyráběla automobily, v roce 2012 bývalou výrobu vozů během 18 měsíců výrazně zrekonstruovala a přeměnila továrnu na moderní závod na výrobu komponentů. Dnes zhruba 1000 zaměstnanců na úpatí Krkonoš denně vyrobí přibližně 2200 automatických převodovek s přímým řazením DQ 200.

Škoda Auto loni dodala na světový trh 1,25 milionu aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích.

