Cestovní kancelář Neckermann, tuzemská pobočka zkrachovalé britské skupiny Thomas Cook, v současnosti ruší asi polovinu svých zájezdů. Jednotlivé zájezdy řeší individuálně podle situace v dané oblasti a hotelu. Do konce letošního roku má kancelář prodané zájezdy přibližně pro 800 klientů a nyní má v zahraničí kolem 200 lidí. Ve středu to uvedl mluvčí společnosti Jan Šrámek. O budoucnosti cestovní kanceláře stále není rozhodnuto.

Neckermann zhruba od druhého říjnového týdne řeší prodané zájezdy jednotlivě, předtím je rušila plošně. Rozhodující jsou přitom jednání s nasmlouvanými hoteliéry o tom, zda jsou zajištěny všechny dohodnuté podmínky a služby. Podle Šrámka je podíl zrušených zájezdů v tuto chvíli kolem 50 procent.

Kancelář také pokračuje s vyplácením zájezdů, které v minulých týdnech zrušila. Dosud klientům vyplatila kolem 12 milionů korun. CK Neckermann vyplácí celou částku za zrušené zájezdy do 14 dnů od jejich stornování.

Jasno naopak stále není kolem budoucnosti kanceláře. Vedení české firmy jedná s německými investory, zda kancelář bude pokračovat, nebo zanikne. Termín možného rozhodnutí ve středu Šrámek nedokázal odhadnout.

Česká pobočka zkrachovalé britské skupiny Thomas Cook loni navýšila své tržby na 995 milionů korun, meziročně téměř o 21 procent více, vyplývá z výroční zprávy společnosti. Zahrnuje účetní období od října 2017 do konce září 2018. Čistý zisk společnosti se snížil zhruba o sedm milionů na 15,3 milionu korun. Z předchozích let ovšem podniku zůstala neuhrazená ztráta téměř 103 milionů. Pobočka zahrnuje dvě základní divize, vedle CK Neckermann je to firma Global Travel Lufthansa City Center.

