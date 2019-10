Plánované převzetí společnosti Central European Media Enterprises (CME) včetně televize Nova investiční skupinou PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera může být podle mediálních analytiků veden i snahou získat vliv v mediálním prostoru. Očekávají, že Nova omezí vysílání bezplatných kanálů. Nadační fond nezávislé žurnalistiky se obává dalšího podkopání důvěry v nezávislost médií.

Návrat Novy a celé skupiny CME do rukou PPF představuje poslední velkou mediální transakci, kdy do rukou velké české investiční skupiny přichází velké a vlivné tuzemské médium, uvedl mediální expert Jan Potůček. "Akvizici lze vnímat nejen jako klasický obchod, ale i jako snahu získat důležité vlivové médium. Každá silná investiční skupina v České republice má vlastní média a rozhodně je nelze považovat za hlavní zdroj zisků. U médií se vlastnický efekt neměří pouze na peníze, ale především na vliv," doplnil.

Nova se do majetku PPF vrací po 15 letech. PPF ovládla zadluženou televizní stanici už v roce 2002, CME dokončila její nákup zpět v roce 2005. Zaplatila 642 milionu dolarů (tehdy 14,8 miliardy Kč). PPF nyní podle podepsané dohody za celou CME včetně televizních stanic v Bulharsku, Rumunsku, na Slovensku a ve Slovinsku zaplatí 2,1 miliardy dolarů (48,3 miliardy Kč).

Za cestu k mediálnímu vlivu považuje transakci i mediální analytik Milan Šmíd. "Podle mého názoru zde jistý politický důvod může být, ale zda se tato spekulace potvrdí, na to musíme vyčkat, zda se na Nově opět objeví politická publicistika," uvedl. Nova byla podle něj zvláště po roce 2005 striktně apolitická, když zrušila pořady jako Kotel nebo Sedmička a její rozhovory se státníky, jako například s Milošem Zemanem před poslední prezidentskou volbou, byly víceméně zdvořilé a "jen mírně rýpající".

Nadační fond nezávislé žurnalistiky přijal informaci o chystané transakci se znepokojením, uvedl jeho ředitel Josef Šlerka. "Poslední roky ukázaly, že situace, kdy největší podnikatelé a jejich skupiny skupují nejvlivnější média v zemi, zásadním způsobem podkopává důvěru v jejich nezávislost a vytváří tlak i na samotné novináře. Poslední transakce Petra Kellnera pokračuje v této cestě," napsal Šlerka. PPF by podle fondu měla jasně deklarovat, že pro ni vysílání Novy a televizních stanic v dalších zemích nebude nástrojem prosazování obchodních, finančních a politických zájmů.

O posílení Kellnerova politického vlivu díky převzetí CME píše německý list Handelsblatt. Kellner se podle něj zásluhou transakce stane "televizním králem východní Evropy".

Potůček poukázal na to, že převzetí CME je pro PPF výhodné i proto, že v Česku vlastní telekomunikačního operátora O2. Lze podle něj očekávat výrazné prolnutí aktivit skupiny Nova a placené televizní služby O2 TV. "Je pravděpodobné, že Nova omezí volně šířené programy a zvýší aktivity v oblasti placené televize. Výhodné je pro PPF i spojení mobilního operátora a silného televizního hráče," doplnil. Upozornil zároveň, že spojení budou ještě posuzovat regulační orgány v jednotlivých zemích.

PPF může spojením aktivit v telekomunikacích a televizním vysílání významně posílit svoji pozici a zvýšit efektivitu, podotkla mediální expertka a majitelka distribuční firmy Axocom Erika Luzsicza. Investiční skupina by podle ní obchodem vylepšila svou pozici v tvorbě a ve vyjednávání o nákupu obsahu.

"Co se českého mediálního prostředí týče, jde jednoznačně o významnou vzpruhu, která může zásadně proměnit celý televizní trh," uvedla Luzsicza s poukazem na to, že v Česku je ve srovnání s okolními zeměmi největší podíl sledovanosti ve volně dostupné nabídce. "To by se do budoucna mohlo změnit a dávalo by to smysl. Noví vlastníci by mohli část programu posunout do placeného segmentu," doplnila.

