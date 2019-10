Úhrnný zisk před zdaněním finančních firem z newyorské Wall Street v pololetí meziročně vzrostl o 11 procent na 15,1 miliardy dolarů (348,2 miliardy korun). To je nejlepší výsledek pro první pololetí za posledních deset let. Sdělil to v pátek úřad hlavního kontrolora veřejných financí státu New York. Zpomalení globální ekonomiky a pokračující obchodní napětí by však mohlo mít negativní dopad na ziskovost těchto firem ve druhé polovině roku.

Ziskovost v odvětví cenných papírů rostla tři roky za sebou. Růst čistých výnosů zpomalil vlivem oslabení některých činností, upozornila agentura Reuters.

"Nestabilní trhy, globální obchodní napětí a politické turbulence vyvolaly ekonomické znepokojení a zpomalily globální ekonomický růst," řekl kontrolor Thomas DiNapoli.

Výsledky velkých amerických bank za třetí čtvrtletí ukazují oslabení jejich podnikání souvisejícího s trhem. Spotřebitelské divize ale zůstávají silné, takže banky vykázaly vyšší zisk, než se čekalo.

Odvětví cenných papírů, které se koncentruje na Wall Street, se na ekonomice New Yorku podílí 17 procenty. Za posledních pět let vytvořilo ve městě 15 400 nových pracovních míst. Stále zde však pracuje o čtyři procenta méně lidí než v roce 2007.

DiNapoli rovněž uvedl, že průměrná mzda v odvětví loni, včetně bonusů, klesla o 5,6 procenta na 398 600 dolarů (9,2 milionu korun), avšak byla vyšší než v době finanční krize v roce 2008. Důvodem poklesu bylo hlavně snížení bonusů o 17 procent. Ty mohou tvořit více než třetinu mzdy.

