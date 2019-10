Podnikatelská nálada v Německu zůstala v říjnu beze změny, ukázal v pátek zveřejněný průzkum mnichovského institutu Ifo. Jeho index důvěry, který je založen na průzkumu mezi zhruba sedmi tisíci německých firem, si podržel hodnotu 94,6 bodu a byl mírně vyšší, než se čekalo. Největší evropská ekonomika se tak po nedávném poklesu stabilizuje, uvedl v pátek prezident Ifo Clemens Fuest. Podle analytiků Ifo by mohla v závěrečném čtvrtletí dokonce mírně vzrůst.

Nejistota mezi podnikateli vyvolaná dosud nevyřešeným brexitem nicméně zůstává na vysoké úrovni, dodal Fuest. Zatímco současnou situaci hodnotí o něco hůře, do budoucna přesto hledí s větším optimismem - dílčí index hodnotící současnou situaci klesl na 97,8 bodu ze zářijových 98,6 bodu, index budoucích očekávání se ale zvýšil na 91,5 bodu z 90,9 bodu.

Zastavil se klesající trend hodnocení hospodářského klimatu ve zpracovatelském průmyslu. Tento dílčí index stoupl - především díky výrazně méně pesimistickému pohledu do budoucna. Index sektoru služeb se téměř nezměnil, ale vyšší hodnoty vykázal i index maloobchodu. Naopak menší spokojenost hlásí podnikatelé ve stavebnictví.

Se silnějšími obavami ale začínají hledět do budoucna němečtí spotřebitelé. Jejich nálada je podle v pátek zveřejněného průzkumu institutu GfK nejhorší za poslední tři roky.

Největší evropská ekonomika ve druhém čtvrtletí oslabila a mnoho ekonomů očekává, že klesla i ve třetím čtvrtletí. To by ji uvrhlo do recese, která se obvykle definuje jako alespoň dvě čtvrtletí hospodářského poklesu za sebou.

Změnit by se to ale mohlo v závěru roku. "Ve čtvrtém čtvrtletí očekáváme mírný růst,“ řekl v pátek agentuře Reuters analytik Ifo Klaus Wohlrabe.

Související